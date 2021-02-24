В запертой квартире нашли мертвой 20-летнюю писательницу Аделину Шелдон

Аделина Шелдон - писательница, уроженка Украины. Фото: facebook.com

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 20-летней девушки в одной из квартир на улице Кахова в Москве. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшей, ей оказалась писательница Аделина Шелдон.

Тело девушки нашел хозяин квартиры, 59-летний Виктор*, у которого она арендовала жилье. Мужчина не смог дозвониться до Аделины и решил проверить все ли в порядке. Приехал в квартиру, но дверь ему никто не открыл. Виктор запереживал о судьбе юной квартиросъемщицы и вызвал на место специалистов по вскрытию замков.

«Когда мастер вскрыл дверь, и Виктор смог войти в квартиру, в одной из комнат на полу он обнаружил тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон. Мужчина сразу вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Осмотрев тело девушки, оперативники не обнаружили на нем следов насильственной смерти. Медики установили, что Аделина умерла некоторое время назад, ее тело пролежало в квартире не один день», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело девушки направленно на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти юной писательницы. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившейся с писательницей трагедии.

Аделина Шелдон - писательница, уроженка Украины. Начала писать еще в 12 лет, а уже в 15 стала студенткой Эдинбургского университета. Любимые жанры в литературе - исторический роман и приключения. Работала над созданием собственной исторической саги «Венценосные», описывающей жизнь французской королевской семьи в 17 веке.

* - имя изменено.

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