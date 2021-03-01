Ультратонкий и сверхлегкий лидер: ASUS ExpertBook B9

ASUS ExpertBook B9 выпускается в темной цветовой гамме. Его стильный корпус изготовлен из высокопрочного магний-литиевого сплава, который не уступает в надежности многим металлам. Помимо этого он меньше весит и переносит нагрузки лучше металлических аналогов. Очень компактный, но в то же время мощный ноутбук идеально подойдет для предпринимателей, работников деловых структур и представителей творческих профессий. Девайс оснащен высококачественными средствами информационной безопасности, которые помогут обеспечить полную конфиденциальность любых данных. Удобство эксплуатации модели как в офисе, так и за его пределами достигается благодаря наличию оптимального количества разъемов подключения и мощному аккумулятору. Давайте рассмотрим данный ноутбук более детально.

Корпус

Минимализм, максимальная лаконичность и ничего лишнего. Так можно охарактеризовать первое впечатление о ноутбуке. Вес устройства – всего 880 г, а толщина – 15 мм. Ноутбук легко помещается в портфель даже самых небольших размеров 320х203х149 мм (ДхШхВ). Однако всем известно, чем может обернуться такая транспортировка: трещины, «прогибы» на панели и повреждение комплектующих. Производители предусмотрели это и усилили конструкцию не только снаружи, но и внутри. Так, в корпусе установлены резиновые амортизаторы, а порты и шарнир экрана зафиксированы стальными скобами и винтами.

Помимо этого металлическая пластина, установленная за дисплеем гаджета, существенно укрепляет крышку и не дает ей изогнуться. Устройство способно раскладываться на 180 градусов, а веб-камера оснащена механической шторкой: если вы опасаетесь за конфиденциальность, не нужно искать скотч, чтобы заклеить камеру, достаточно лишь одного движения пальцем. Инженеры позаботились и об оптимальном количестве разъемов. На левом торце ноутбука мы видим два порта USB-C Thunderbolt 4, полноразмерный HDMI и гнездо microHDMI. На правом – классический USB-A 3.2 Gen 2 и комбинированный аудио-джек 3,5 мм.

Дисплей

Экран устройства с диагональю 14 дюймов собран на матрице IPS и имеет разрешение 1920х1080 пикселей. Следует отметить и поддержку технологии PSR. Она заключается в том, что у дисплея есть собственная память, которая при длительной статичности картинки отключает процессорное ядро и уменьшает энергопотребление. На экран ноутбука нанесено специальное антибликовое покрытие, которое успешно справляется с отражением света от ярких источников.

Клавиатура. 10 миллионов нажатий

Важнейшая составляющая любого ноутбука – это клавиатура. В данной модели производители снабдили ее максимальным числом функций. Наличие подсветки позволит использовать ноутбук даже в абсолютной темноте. Ресурс каждой клавиши – 10 миллионов нажатий. Помимо этого клавиатура ASUS ExpertBook B9 готова к неприятностям: водостойкая конструкция способна выдержать до 66 см3 жидкости (емкость кофейной чашки).

Функциональные клавиши позволяют всего одним нажатием осуществить активацию веб-камеры, запуск приложения MyASUS (в нем можно проверять наличие обновлений для программного обеспечения и драйверов, контролировать статус гарантии и проводить базовую диагностику неисправностей, создание скриншота и многое другое). Особого внимания заслуживает и тачпад NumberPad 2.0: всего одно прикосновение к иконке в левом углу изменяет яркость панели, а свайп в любую сторону запускает режим калькулятора.

Конструктивные особенности

Модель ASUS ExpertBook B9 прошла полную сертификацию Intel Evo. Чтобы получить такую сертификацию от экспертной комиссии Intel, ноутбук должен обладать определенным набором спецификаций. Упор здесь сделан не на «начинку», а на параметры, которые определяются при первом контакте с девайсом. К примеру, выход из режима сна не должен превышать одной секунды, полная зарядка гаджета должна проходить не дольше чем за 4 часа 30 минут, а минимальный срок автономной работы составлять не менее 9 часов. Это далеко не все характеристики, которыми должно обладать устройство. Однако их достаточно, чтобы явно определить высокую производительность.

Перейдем к «железу». Модель оснащена мощнейшей видеокартой Intel Iris Xe Graphics. Также высокую эффективность работы обеспечивает SSD-накопитель объемом в 2 Тб и оперативная память в 32 Гб (LPDDR4X-4266). Очевидно, что такие мощности требуют очень хорошей системы охлаждения, поэтому производитель разместил по обе стороны от внутренних компонентов листы из графита. Они позволяют быстро охлаждаться всей системе.

Wi-Fi, звук и датчик присутствия

Одного дизайна и мощных компонентов не всегда достаточно, чтобы соответствовать премиальному статусу. Именно поэтому в ASUS особое внимание уделили деталям. Для максимальной безопасности пользователя производители предусмотрели датчик присутствия. К примеру, если вы отойдете от ноутбука более чем на одну минуту, то экран автоматически будет блокирован. Как только пользователь возвращается на рабочее место, то девайс моментально выходит из спящего режима.

Сегодня прочно вошли в обиход удаленные совещания. Не всегда есть возможность избавиться от окружающего шума, поэтому инженеры ASUS особое внимание уделили эффективному шумоподавлению. Они оснастили ноутбук встроенной системой интеллектуального шумоподавления AI Noise-Canceling, которая позволяет убрать до 95% фонового шума, начиная от щелчков клавиатуры и заканчивая звуком включенного пылесоса.

Для качественной работы ноутбука необходимо стабильное и быстрое подключение к интернету, так как большинство задач выполняется онлайн. Поэтому в ExpertBook B9400, помимо Wi-Fi, оставили и поддержу соединения по кабелю.

Совместить компактность, высокую рабочую производительность и автономность непросто, но инженерам ASUS удалось воплотить это в реальность. Цена начинается от 115 990 рублей. Однако эта стоимость полностью оправданна. Ведь на сегодняшний день найти более сбалансированное устройство на рынке вряд ли возможно. ASUS ExpertBook B9 будет одинаково уместен как в просторном офисе, так и в кабинете у руководителя компании, так и при работе дома.