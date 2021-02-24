«Ну, вы поняли, сезон закончен»: Российских атлетов не допустили на чемпионат Европы

печально прокомментировала новость чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова - «Ну вы поняли, season is over» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила на своем официальном сайте, что российские спортсмены не смогут принять участие в Зимнем чемпионате Европы в польском городе Торунь даже в нейтральном статусе.

«Россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях… Возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA 17-18 марта, но не ранее», - говорится в сообщении.

На эту печальную новость сразу откликнулась наша лучшая легкоатлетка Мария Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира у себя в Инстаграм выставила ролик с песней «Мальчик хочет в Тамбов», где слово Тамбов переделано на слово Торунь.

Разочарование лучшей в мире прыгуньи в высоту понятны. Российские спортсмены и так в последние годы выступали без гимна и флага, а теперь еще и не могут получить даже нейтральный статус. ВФЛА дисквалифицирована, и за ее нарушения Россия, в лице Минспорта, платит огромные штрафы. В августе 2020 года в кассу ИААФ российская сторона перевела 6,31 млн долларов, но, по сути, ничего не сдвинулось с мертвой точки. Очевидно, что ИААФ просто не заинтересована в реабилитации российских спортсменов и продолжает доить ВФЛА.

Еще более печально прокомментировала новость чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

«Ну вы поняли, season is over», - подписала она фото, на которой прощально машет рукой.