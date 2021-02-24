Таких нет даже у шейхов: Для Абрамовича строят новую яхту

Solaris будет самой крупной яхтой поддержки в мире, других таких нет, и вряд ли в обозримом будущем появится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красиво плыть не запретишь. Российский олигарх Роман Абрамович скоро станет обладателем новенькой 145-метровой яхты Solaris. Как пишет Forbes, ее строительство сейчас заканчивают на верфи в Германии.

Вообще-то у экс-губернатора Чукотки и владельца футбольного клуба «Челси» уже есть яхта посолидней — 162,5-метровая Eclipse. Solaris же будет играть роль судна сопровождения, то есть попросту сопровождать главную яхту. Может принимать различные грузы с вертолетов, оборудование, служить домом для гостей и обслуживающего персонала.

Впрочем, не стоит думать, что такой «плавучий склад» выглядит излишне скромно. По данным источников на яхтенном рынке, Solaris имеет 8 палуб, связанных не только лестницами и коридорами, но и лифтом. Также лодка оснащена тренажерным залом, бассейном, джакузи, площадкой для вертолетов и даже гаражом для судов поменьше. В 48 каютах могут с комфортом разместиться до 36 пассажиров и 60 членов экипажа. Кстати, специально для яхты собирают два вертолета.

Cтроительство Solaris сейчас заканчивают на верфи в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Solaris будет самой крупной яхтой поддержки в мире, других таких нет, и вряд ли в обозримом будущем появится, - говорит источник. - Таких нет даже у ближневосточных шейхов.

Как утверждают эксперты, стоимость такой «морской игрушки» может колебаться в районе 300-450 млн долларов. Если считать в рублях, это 22,5-33,7 млрд.

Главная же яхта Абрамовича Eclipse, по официальным данным, сейчас вторая крупнейшая моторная яхта в мире. Переплюнул российского олигарха только президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов 2020 года Абрамович занял 10 место. Его состояние оценили в 11,3 млрд долларов. В списке же богатейших людей планеты на данный момент бывший губернатор Чукотки расположился на 152 месте, сейчас у него за душой 14,4 млрд долларов.