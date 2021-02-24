Познер нашел в православии причину бедности России

К мудрейшему из мудрых Владимиру Познеру есть только один маленький вопрос: почему список "католических" стран у него такой подозрительно малый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист Владимир Познер заявил, что уровень жизни людей связан с преобладающей религией. «В протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных» - заявил он в интервью на YouTube, и упрекнул князя Владимира в неправильном выборе религии. Познер отметил что принятие православия князем Владимиром можно считать "одной из величайших трагедий для России". И это при том, что князь Владимир крестил Русь в 990 году, умер в 1015-м, а христианство раскололось на православие и католицизм только в 1054.

К мудрейшему из мудрых Владимиру Познеру у меня, например, есть только один маленький вопрос: почему список "католических" стран у него такой подозрительно малый. И состоит только из богатых. Почему забыта африканская страна Белиз, где католиков больше, чем в Бельгии? Куда делась Боливия, где католики составляют 95% населения? Где наконец Бурунди? И самый загадочный вопрос - почему забыта Гваделупа?

Если же ограничиться только Европой, есть ещё одно (старое и совершенно не моё) наблюдение: совершенно верно, что католицизм сейчас является "экономической периферией" Европы и живет в целом беднее стран с преобладающим протестантским населением, а также активно берет у них в долг. Умные люди давно объяснили, что слухи о влиянии протестантизма на богатство также сильно преувеличены. Дело исторически шло наоборот: не протестанты стали богатыми, а богатые и сильные страны нашли ресурсы, чтобы отложиться от папства и создать свои оригинальные религии. При этом фанатам протестантизма весьма сложно будет пояснить, почему он стал успешен в Германии, но так и не сработал в Ботсване, Кении, в Центрально-Африканской республике и не сделал их богаче своих соседей по континенту.

А вот что Познеру ответил известный религиозный публицист Андрей Кураев: "… Князь Владимир ориентировался на самую передовую цивилизацию из современного ему мира. В Х веке Западная Европа была культурной провинцией Византийской империи. Князь Владимир выбирал из того, что было Евросоюзом в его времена."