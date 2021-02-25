Частный остров, вилла за миллион рублей: Юлия Барановская с шиком отдыхает на Мальдивах

Телеведущая не экономит на отпуске Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая Юлия Барановская никогда не экономит на отдыхе. Несколько раз в год многодетная мама вместе с тремя детьми от Андрея Аршавина отправляется в путешествие. На этот раз звездное семейство выбрало частный остров на Мальдивах.

Юлия Барановская вместе с наследниками Артемией, Арсением и Яной улетела к Индийскому океану. Звезда поселилась на частном острове на Мальдивах. Телеведущая вместе с детьми от Андрея Аршавина отдыхает на вилле за 150 тысяч рублей в сутки. Всего же знаменитость только за проживание отдаст миллион рублей. И это не говоря о многочисленных развлечениях, которые не входят в стоимость.

Юля сообщила, что на остров они приехали на неделю, но не в первый раз. Барановская заселилась в ту самую виллу, где отдыхала ранее. "Десять лет назад были в этом отеле с Артемом и Яной. Нас помнят, а это всегда приятно. В планах акулы, черепахи и морские дьяволы", - поделилась в блоге звезда, разместив пляжное фото с младшим сыном Арсением. Мальчику исполнилось восемь лет.

Счастливая семья успела побывать на необычной подводной экскурсии с черепахами. В кадре Юлия предстала в черном мини-бикини. Юля от увиденного осталась в полном восторге. "Два часа абсолютного счастья. Я, дети, океан и очень гостеприимные морские черепахи. Они никуда не уплывали от нас, не прятались, дали возможность наблюдать за ними и рассмотреть до мелочей", - поделились она впечатлениями.

А несколько часов назад телеведущая и ее отпрыски посетили необычную виллу, часть которой находится под водой. Прозрачные стены позволяют видеть морских обитателей океана, не вставая с кровати. "Огромная белая вилла построена прямо в океане, а изюминка ее - спальня под водой. Лежишь в кровати, а вокруг тебя плавают рыбки. В гардеробной и ванной комнате тоже стеклянные стены, так что можно наблюдать за подводными жителями все время", - сообщила звезда.

К слову, с собой многодетная мама взяла чемодан нарядов. Каждый раз она появляется в новом образе. "Всегда можно выбрать активный или пассивный отдых. Если ты вдруг заскучал в тишине, можно пройтись пешком по мосту или переехать на багги... Для нас самое то, мы перемещаемся туда-сюда по несколько раз в день с одного острова на другой. А еще здесь есть ресторан под водой первый на Мальдивах", - похвасталась звезда.