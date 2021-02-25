58-летняя Алена Свиридова поспорила с Собчак из-за фото в бикини

Алена Свиридова. Фото: Инстаграм.

Алена Свиридова публично поспорила с Ксенией Собчак по поводу смелых фотосессий в зрелом возрасте. 39-летняя телеведущая как-то резко высказалась в адрес женщин, публикующих в соцсетях свои снимки в купальнике. Мол, чем больше обнажены дамы возраста 50+ на фотографиях в соцсетях, тем выше степень их женского отчаяния.

58-летняя Алена Свиридова не раз делилась в Инстаграме своими снимками в бикини, и потому с Ксенией категорически не согласна. По ее мнению, фото в купальнике – глубоко личное дело: если зрелая женщина хорошо выглядит и чувствует себя уверенно, то почему бы и нет?

- Ксения, прямо скажем, не отличается искренностью чувств. Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру, - заявила Алена в интервью «Телепрограмме».

Всех с днём рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости:) Вот я и нарядилась по случаю праздника:) #деньрыбака #аленасвиридова #алёнасвиридова #alenasviridova #керчь Фото:

Певица признает, что в 18 лет она выглядела гораздо лучше. Но и сейчас она не собирается прятать свое тело. У Алены есть дом в Керчи, и она почти все лето проводит в купальнике.

- И если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем, - говорит артистка. - Ничего не ретуширую и не устраиваю пляжные фотосессии. Нет задачи поразить. Нет никакой психологической глубины или отчаяния. Просто надо не бояться брать ответственность за свои мысли и действия. Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике.

Алена родилась и выросла в Крыму, но карьеру певицы сделала в Москве. Уже давно артистка живет на два дома: зиму проводит в столице, а лето - под Керчью.

Певица ведет здоровый образ жизни: летом она каждое утро отправляется на пробежку и много плавает в море с ластами. Кроме того, Алена старается соблюдать правильный режим питания.

- Просто с возрастом надо жрать меньше – это очевидно. Раньше при том же весе я ела, как два грузчика. Клянусь! И ничего мне не было. А вот теперь ограничиваю себя, - рассказала исполнительница хита «Розовый фламинго».

Певица не любит сладкое, старается не есть хлеб и выпечку. Она занимается танцами и каждое утро обливается холодной водой.

- Стою под ледяным душем. Я уговорила организм, что это здорово – и он поверил! – шутит певица.

Все лето Алена проводит в Крыму. Фото: Инстаграм.

Больше восьми лет Алена живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 13 лет, однако это совершенно не мешает паре. Певица не торопится ставить штамп в паспорте. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет!

- У меня к свадьбе не очень романтическое отношение. Свадьбой заканчиваются сказки, и я все пытаюсь этот конец отсрочить, - призналась Свиридова. - Все-таки у влюбленных должны быть какие-то препятствия, чтобы об этом можно было писать. А так - они поженились и ходят в тапочках. Все!

Алена официально была в браке дважды. В 1980 году она вышла замуж за Сергея Свиридова, впоследствии эмигрировавшего в Канаду. В Канаде вместе с отцом сейчас живет старший сын артистки Василий. Молодой человек поселился в Ванкувере, работает программистом.

У певицы есть дом под Керчью. Фото: Инстаграм.

Вторым супругом звезды стал американец, сотрудник американского посольства в России Генри Пикок. Их свадьба в 1998 году романтично прошла на Карибских островах. С третьим мужем, манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, Алена предпочла не связывать себя узами брака, хотя и родила от него сына Григория. Дмитрий и Алена познакомились на телепроекте «Гарем» и прожили вместе с с 2003 по 2007 год.

- Григорию исполнилось 17 лет, он заканчивает школу и будет в этом году поступать, - рассказала Алена. - Не хочу пока говорить куда, скажу лишь, что это не технический вуз. Творческое направление.