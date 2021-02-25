«Стриптиз и новая грудь пятого размера»: Анна Калашникова оригинально поздравила любимого с мужским днём

Певица провела с бойфрендом романтический вечер в кабаре Фото: Личный архив героя публикации

В шоу-бизнесе ходят упорные слухи о том, что Анна Калашникова вот-вот выйдет замуж. Избранником певицы стал бизнесмен по имени Иван. Молодые люди встречаются больше года и то и дело радуют друг друга впечатляющими сюрпризами. К примеру, на годовщину отношений Анна подарила своему любимому салют за миллион рублей, а на День Защитника Отечества - поход на стриптиз в легендарное кабаре Crave.

- Я хотела отметить 23 февраля каким-нибудь необычным образом. Так, чтобы Ваня это запомнил. Я слышала много хорошего об этой постановке, костюмах и невероятной красоте девушек. Решила, что Ване тут должно понравится, - рассказывает Анна.

И не прогадала. Иван действительно оказался в восторге от перформанса.

- Ваня тоже меня удивил. Впервые в жизни я получила от любимого мужчины подарок 23 февраля! В разгар шоу Ваня вручил мне красиво упакованную коробочку. И что самое интересное, она была упакована в материал под цвет моего платья. Я даже не решилась ее сразу открыть, потому что была удивлена и рада как ребёнок. Когда распаковала заветный сюрприз, то увидела невероятной красоты серьги Graff. Как приятно, что рядом мужчина, который угадывает мои желания и старается каждый наш день превратить в праздник. Будь-то букет цветов, либо другой знак внимания. Или, как сейчас, без повода подарить серьги. Что тут комментировать? Я счастлива! - призналась Анна Калашникова.

- Эти роскошные серьги Graff - подарок особенный. Порой мужчины их дарят на помолвку, вместо кольца. Думаю, что свадьба этой пары не за горами, - предположил знаменитый дизайнер украшений Константин Филиппов. - Там россыпь белых бриллиантов весом в 4 карата и рубины. Кстати, рубины обычно дарят девушкам с зелёными глазами, как у Анны. Видимо, ее жених внимателен к мелочам и хотел произвести впечатление.

Впрочем, кто-то удивляет украшениями, а кто-то новым имиджем.

К мужскому празднику Анна сделала свой бюст более пышным, увеличив его до пятого размера.

- Ещё пока хожу в компрессионном белье, но скоро моя фигура будет ещё более эффектной, - улыбается певица.