В Германии заявили о третьей волне пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: REUTERS

По заявлению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в стране началась третья волна пандемии.

«Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель.

Кроме того, по ее словам, большое опасение внушает тот факт, что на территории Германии может начать распространяться так называемый южноафриканский штамм коронавируса, против которого существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

Согласно статистике, предоставляемой Министерством здравоохранения страны, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, а жертвами болезни уже стали свыше 69 тысяч человек.

По количеству сделанных прививок Германия находится на 9-ом месте в мире – первую дозу вакцины от коронавируса получили около 3,4 миллиона человек, полностью привито 1,8 миллиона граждан. Доля населения, охваченного вакцинацией на сегодняшний день, составляет 4,07%.

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