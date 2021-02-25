Что происходит в Армении 25 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

В Армении вновь назревает политический кризис Фото: REUTERS

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооружённых сил Армении заявил о протесте в ответ на решение президента Армена Саркисяна уволить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна.

Военные также потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего правительства.

Пашинян заявил, что расценивает заявление Генерального штаба Армении как попытку военного переворота, а затем уволил начальника главного штаба Вооружённых сил Оника Гаспаряна, который и требовал от него покинуть пост.

Премьер также анонсировал обращение к нации и призвал всех своих сторонников собраться на площади около Дома правительства в Ереване.

Стоит отметить, что в столице Армении сейчас находится президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он заявил в своём Facebook, что готов выступить посредником для преодоления политического кризиса в Армении.

- Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления, - написал Арутюнян.