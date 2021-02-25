«Видим огромный синергический, а также социальный эффект»: Владимир Якушев и Александр Моор проверили развитие инвестиционных проектов

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Создание и развитие в Тюменской области крупных высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса – заслуга регионального правительства. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Полпред главы государства и губернатор Тюменской области Александр Моор побывали на заводе по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ» в Упорово, а также осмотрели комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров компании «Руском» и молочно-товарный комплекс «Тюменские молочные фермы» компании «Дамате» в Голышмановском городском округе.

«ВОЗНИКАЕТ ДОВЕРИЕ»

«В определенный момент предприятиям была оказана поддержка, организована необходимая работа с инвестором. Те предприятия, которые мы сегодня осмотрели, являются знаковыми для региона, потому что работают в сельской местности. Именно здесь всегда сложно решать вопросы с рабочими местами. Но уже видим огромный синергический, а также социальный эффект», – прокомментировал Владимир Якушев. Полномочный представитель президента в УФО высоко оценил работу регионального правительства с инвестиционным потенциалом.

Реализация крупных инвестпроектов в региональном АПК – результат многолетней системной работы, отметил Александр Моор. «Те инвесторы, которые сегодня приходят в АПК, заинтересованы в развитии производства на современном высоком уровне, поскольку они глобально конкурируют на российском и международном рынках. Когда власть и инвестор делают то, что обещали друг другу, возникает доверие. И только на его платформе возможна реализация таких больших проектов», – подчеркнул глава региона.

Александр Моор высоко оценил значение инвестиционного проекта компании «Руском» по созданию современного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год для экономики региона.

Общий объем инвестиций в этот проект превышает 8,5 млрд рублей, отметил губернатор. Очень важно, что инвесторы пришли сразу в два муниципалитета – Голышмановский городской округ и Юргинский район, они создали там в общей сложности более 1,2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест с хорошей зарплатой.

«У предприятия есть перспективы для дальнейшего развития. Это еще один хороший пример для инвесторов, которые намерены вложить средства в тюменский агропромышленный комплекс», – сообщил Александр Моор. Для успешного внедрения высоких технологий в сельском хозяйстве очень важна оказываемая региональными властями налоговая и финансовая поддержка, подытожил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

«ЧИСТАЯ ВОДА»

Одной из важных точек на маршруте полпреда президента и главы региона стали новые водоочистные сооружения мощностью три тысячи кубометров в сутки в Голышманово. Этот необходимый муниципалитету и его жителям объект возводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Строительство планируется завершить до конца февраля 2021 года.

«По итогам 2020 года все регионы Уральского федерального округа справились с теми задачами, которые стояли перед ними в рамках проекта «Чистая вода». Сейчас очень важно своевременно заключить контракты на 2021 год и приступить к работам», – подчеркнул Владимир Якушев. Он обратил особое внимание на важную роль, которую играет в реализации проекта использование механизмов государственно-частного партнерства.

«ГОТОВЫ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ»

В ходе рабочей поездки в муниципалитеты Тюменской области полпред президента РФ и глава региона не обошли вниманием и социальную сферу. Владимир Якушев и Александр Моор посетили детскую школу искусств в селе Киева Ялуторовского района. Она была построена в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Здесь обучается 144 человека.

«В Киева сложились хорошие творческие традиции, передающиеся от поколения к поколению. Мы познакомились с преподавателем – выпускником этой школы. Очень здорово, что такие традиции поддерживаются, и правильно, что правительство Тюменской области решило построить современную школу искусств именно в этом селе. Там есть все для того, чтобы ребятишки себя комфортно чувствовали и творчески развивались», – поделился впечатлениями Владимир Якушев.

Очень важно создавать условия для гармоничного развития детей не только в районных центрах, но и в небольших поселениях, убежден Александр Моор. Поэтому программа и реконструкции, и строительства новых модульных учреждений культуры в регионе продолжится.

Важнейшим условием социального прогресса на селе является развитие экономики. В этом плане Тюменская область смотрится хорошо, заявил полномочный представитель президента РФ, подводя итоги.

«В целом у предприятий Тюменской области уровень высокий. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Мы посетили три крупных предприятия и на каждом обсуждали намерения на будущее. Это радует. Инвесторы заявляют о своих новых планах. Это значит, что им на тюменской земле комфортно и они готовы двигаться дальше», – резюмировал Владимир Якушев.