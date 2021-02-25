За две недели в «Марафоне идей» приняло участие более 3 000 человек

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Лучшие инициативы войдут в программу партии перед выборами. После отбора авторы наиболее интересных проектов получат до 300 тысяч рублей на их реализацию.

«Это наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», — рассказал лидер политического объединения Алексей Нечаев.

Первая идея пришла из Тульской области. Иван Севидов предложил проект по восстановлению деревенских прудов. Чтобы вернуть рыбу в водоемы, он рекомендует создавать локальные сообщества в соцсетях. Благодаря социальному мониторингу можно было бы нарисовать виртуальную карту области с заросшими водоемами. Финансирование пойдет на закупку оборудования для очистки, а также зарыбление.

«За первые три дня мы получили сотни инициатив, и поток идей не прекращается. После того, как присланные заявки будут рассмотрены, они будут состязаться с предложениями жителей других регионов», — рассказала руководитель регионального отделения «Новых людей» в Тульской области Анна Иванова.

Самым активным регионом стала Томская область, где партию знают по успешным результатам на выборах в прошлом году. Новая политическая сила, которая появилась в России весной 2020 года, в Томске сразу заняла третье место, набрав более 15% голосов.

Одна из самых интересных идей была предложена инженером Алексеем Петровым. Он посоветовал запустить обучающую программу для школьников – «Инженер со школьной скамьи». Учащиеся старших классов, не выходя из дома, смогут освоить навыки одной из самых востребованных профессий современности – инженера.

Школьники познакомятся с основными принципами автоматизации: изучат основы современной электроники, посмотрят на реальных примерах, как это работает.

Средства будут направлены на разработку новой уникальной образовательной программы, состоящей из двух основных модулей: «Электроника и автоматическое управление» и «Цифровое материаловедение и новые материалы в городской среде».

«Старт проекту был дан совсем недавно, а к нам уже поступили 124 идеи. Мы оперативно стараемся их все зарегистрировать, чтобы лучшие из них потом попали в программу партии», - рассказал Максим Вдовин, руководитель отделения партии «Новые люди» в Томске.

Из Подмосковья поступило 157 заявок. К примеру, житель Балашихи Александр Волков предложил устанавливать на обочинах трасс пластиковые силуэты сотрудников ГИБДД. По его задумке, это сможет существенно снизить число пробок, ведь одна из основных проблем – это водители, объезжающие заторы по обочине.

В Москве откликнулось 324 горожанина. Марина Рындина рассказала о проблеме рождаемости и демографии. Ее проект направлен на укрепление физического и психологического здоровья женщин. «Необходимо создать приложение, или анонимный чат поддержки женщин, которым требуется помощь в связи с бесплодием», - описала свою идею москвичка.

Собирать предложения на «Марафоне идей» будут до 5 марта. Принять участие могут все желающие. Для этого нужно записать видео, или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди. Или заполнить заявку на сайте.