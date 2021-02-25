"Вторая попытка": актриса Ольга Ломоносова выбирает между чувствами и штампом в паспорте

Ольга Ломоносова перед выбором: большие чувства или штамп в паспорте?

Порой кажется, что авторы телевизионных мелодрам пытаются выиграть чемпионат мира по лицемерию. С одной стороны, у кого ни спроси, все наших женщин обожают, готовы совершать ради них подвиги и петь под балконами серенады. С другой, именно этих горячо любимых всеми красавиц сценаристы раз за разом помещают в обстоятельства, мягко говоря, неприятные. Взять хотя бы героиню мини-сериала "Вторая попытка" Елену: девушка уже семь лет живет с красивым и вроде бы любимым мужчиной, но... Бойфренд, ни в чем подруге не отказывая, не делает ей главного подарка - не зовет замуж. И кем себя после такого должна считать Лена? Второсортной девицей, недостойной штампа в паспорте? Спасибо вам, товарищи сценаристы, за этот "комплимент"!

Словно спохватившись, авторы начинают суетливо исправляться и подбрасывают обиженной даме интересный вариант в лице Сергея - яркого, брутального мужчины, с которым Лена когда-то крутила роман в школе и который сходу, не мешкая, делает своей однокласснице предложение.

И вот снова большой привет от злодеев-сценаристов - вместо того, чтобы соорудить гладенькую сказочку с хэппи-эндом, они ставят женщину перед нелегким выбором: принять предложение Сергея или все-таки вспомнить о том, что долгожданный поход в ЗАГС и любовь - это не совсем одно и то же?

Решать эту мучительную проблему на глазах у благодарной публики будет звезда сериала "Не родись красивой" и других мыльных опер Ольга Ломоносова. Роль не желающего связывать себя узами брака возлюбленного Елены сыграл известный по сериалам "Шулер", "Гречанка" и "Дилетант" Антон Феоктистов, а в образе решительного одноклассника выступит звезда "Боя с тенью" и "Молодежки" Денис Никифоров.

Россия 1, "Вторая попытка"

27 февраля, 21.00