Русская аферистка выплатила штрафы своим жертвам и даже осталось в плюсе, благодаря сериалу о себе

Анна Сорокина во время суда. Фото: EAST NEWS

«Я осознаю, что многие люди пострадали от моих действий. Хотя я думала, что не делаю ничего плохого».

Голос 30-летней Анны Сорокиной звучал максимально убедительно и благонадежно, но судья смотрел на девушку с недоверием. Все-таки прошлое у нее довольно сомнительное. Родилась в России, выросла в Германии, приехала покорять США и наломала тут дров на сотни тысяч долларов. Анна удостоилась звания гениальной «русской мошенницы», прославившись среди американской тусовки под именем Анна Делви.

За свои аферы девушке светило незавидное будущее. В 2019 году суд уготовил ей тюремное заключение на срок от 4 до 12 лет (после 4 лет в застенках Анна могла рассчитывать на замену реального срока на условный). Но в октябре прошлого года на слушаниях суд досрочно освободил аферистку за хорошее поведение.

- Анна выплатила свой долг обществу сполна, - торжествующе заявил адвокат россиянки Тодд Сподлек.

НЕМЕЦКАЯ ПРИНЦЕССА

Казалось бы, в XXI веке подноготную каждого человека можно узнать за несколько поисковых запросов в Интернете. Тем удивительней история Анны Делви, которая успешно водила за нос богатых и знаменитых, претворяясь одной из них.

В английском языке есть фраза, полно описывающая жизненные принципы Анны – fake it ‘til you make it, что можно перевести как «притворяйся, пока не получится». Ну то есть нет у тебя платья от Chanel и лодочек Jimmy Choo, так одолжи у подружки, пока не появится своих.

На Манхэттене Анна представлялась наследницей нефтяного магната из Кельна. И вряд ли кто-то в Нью-Йорке мог представить, что на самом деле Анна родилась в подмосковном Домодедово в самой обыкновенной семье.

Когда Сорокиной исполнилось 16 лет, родители эмигрировали в Германию. Там отец девушки устроился дальнобойщиком. И пока он колесил по Европе, девочка осваивала новый язык и пыталась сдружиться с новыми одноклассниками.

Жизнь в Германии наскучила Анне быстро. Сначала она уехала в Лондон учиться в колледж Сент-Мартинс, а через два года, в 19 лет, отправилась покорять Париж. Учебу девушка совмещала со стажировкой в модном журнале Purple. Денег не хватало, Анне помогали родители.

Именно в то время Сорокина и начала впервые представляться Анной Делви (на суде она утверждала, что это второе имя ее матери, но даже ее адвокаты в это не особо поверили). И, возможно, тогда и решила пробраться в мир богатых и знаменитых – хоть тушкой, хоть чучелом.

В 2013 году Анна прилетела в Нью-Йорк на Неделю моды. Девушка не надеялась задержаться там надолго, но неожиданно ей предложили поработать в местном офисе Purple. Близкая дружба с редактором Оливье Зама и светская жизнь захватили Сорокину с головой. Анна обзавелась новыми знакомыми, у которых иногда просила оплатить ее номер в отеле, такси или билет на самолет. Делви клятвенно обещала вернуть, но все время случайно забывала. А состоятельные знакомые, стесняясь, не решались напомнить.

ПЛАКСА 35 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Диджей Эль Ди рисковала стать жертвой Анны Делви ни один раз, но девушку всегда что-то останавливало. Впервые они встретились в мае 2014 года в отеле, где их представил клубный промоутер Томми Салех. Он попросил Эль Ди приютить Анну в своем номере на ночь. Салех назвал девушку дочерью немецкого мультимиллионера.

- Во время нашего разговора с Томми она стояла с отсутствующим выражением лица и не сказала нам ни слова, даже не поздоровалась. Только когда один из моих друзей сказал, что у нее очень красивое платье, она произнесла одно слово - Balenciaga, - вспоминает диджей.

Но на следующее утро Эль Ди обнаружила Делви спящей в машине. Девушке стало ее жаль. Впоследствии они довольно часто пересекались на различных вечеринках, но везде Анна играла на публику и красовалась перед фотографами.

Однажды они встретились в Париже. Делви пригласила Эль Ди с приятелем на свою вечеринку, а на следующее утро позвонила ей в слезах, умоляя заплатить за ее проживание в отеле 35 тысяч долларов. Она объясняла, что ее кредитка не работает, а связаться с отцом она не может.

- Когда я сказала ей, что у меня нет таких денег, она ответила довольно сухо: «А, ну ладно». И тут же плаксивый голос и шмыганье носом прекратились. Как по щелчку, - добавила Эль Ди.

МАРОККАНСКИЕ НОЧИ

«Она появилась в моей жизни в босоножках Gucci и очках Céline, показала безупречный мир отелей, ужинов в Le Coucou, инфракрасных саун и курортов Марокко. А после этого сделала меня беднее на 62 тысячи долларов», - вспоминает фоторедактор модного журнала Vanity Fair Рейчел Делоуч Уильямс.

Их встреча произошла в 2016 году, когда Анна мастерски раскручивала новых знакомых, жителей Манхэттена, на десятки тысяч долларов. К тому моменту Сорокина - завсегдатая топовых вечеринок. Ее узнают светские фотографы.

В мае 2017 года Делви пригласила Уильямс отдохнуть в Марокко. Рейчел с радостью приняла приглашение. Анна тем временем заказала номер в лучшей гостинице страны с собственным бассейном и слугой, но попросила подругу оплатить перелет и проживание. Все расходы она обещала возместить позже. Журналистка согласилась, не заподозрив неладного.

Поездка была прекрасна, но лишь в первые дни. После отдыха у бассейна и дорогостоящего шоппинга у Делви внезапно перестали принимать банковскую карточку, мол, проблемы с оплатой. Уильямс решила выручить подругу и часть ее покупок оплачивала сама. Но с каждым днем долг рос и уже самой журналистке не хватало денег.

Вернувшись в Штаты, Уильямс надеялась, что Анна вернет деньги. Но очень скоро девушка узнала, что Делви арестовали и обвиняют в мошенничестве.

ЦЕНИТЕЛЬНИЦА ИСКУССТВА

Довольно часто Анна рассказывала в компании, что мечтает открыть собственный арт-клуб - центр современного искусства, где были бы выставлены работы известных художников. Знакомый архитектор подыскал подходящее пространство в самом центре Нью-Йорка.

Чтобы дело завертелось, девушке не хватало самой малости – каких-то 25 млн долларов. Нужен был соинтвестор. Помочь взялся юрист Джоэл Коэн, хотя уж он-то мог бы включить голову, прежде чем предлагать «немецкой принцессе» деньги, ведь он прославился расследованием махинаций Джордана Белфорта – прототипа героя Ди Каприо в «Волке с Уолл-Стрит».

Вместо этого его представители обратились в лос-анджелесский City National Bank с просьбой предоставить крупный заем Анне Делви. В качестве подтверждения ее платежеспособности они приводили счета в швейцарском банке, которых на самом деле не было.

КРЕДИТЫ, ОТЕЛИ И ДРУГИЕ СЛАБОСТИ

Летом 2017 года Сорокину арестовали. Ее друзья-кредиторы, не дождавшись возвращения долгов, обратились в полицию. Следом посыпались иски от отелей с требованием, чтобы Сорокина погасила чеки на сумму более 50 тысяч долларов за проживание там. Кроме того, вскрылась схема, которую разработала аферистка: она оформляла в банках кредиты по поддельным документам на общую сумму около 200 тысяч долларов.

Перед началом судебных слушаний следствие предложило Анне сделку. По ней Сорокиной светило от 3 до 9 лет заключения. Но девушка была уверена: раз сумела втереться в доверие к богатым и знаменитым, то и 12 присяжным сумеет понравиться, и те ее оправдают.

Не получилось. Сорокину-Делви признали виновной в кражах и мошенничестве в особо крупном размере. Судья Дайна Кисель особо подчеркнула, что поражена циничностью и глубиной обмана, которую продемонстрировала Сорокина. Ее отправили за решетку на срок от 4 до 12 лет – в зависимости от ее поведения в застенках.

ИЗОБРЕТАЯ АННУ

Вдохновленный проделками русской аферистки, американский стриминговый сервис Netflix выкупил у Сорокиной права на экранизацию ее жизни еще в 2018 году. Сделка обошлась в 320 тысяч долларов. Из полученной суммы 199 тысяч Анна выплатила банкам в качестве компенсации, еще 24 тысячи пошли на погашение штрафов. Так что девушка осталась в плюсе.

Сериал «Изобретая Анну» снимают на основе журналистского расследования о приключениях Делви. Главную роль исполняет актриса Джулия Гарнер. Картина должна выйти уже в этом году.

Историю решил не упускать и HBO, создавший «Секс в большом городе» и «Игру престолов». Продюсеры ведут переговоры с Сорокиной, желая снять собственный сериал. Видимо, сделать это будет не трудно: в тюрьме Анна начала писать мемуары в надежде продать их подороже. Помимо этого, барышня планирует отправиться изучать право и готовится основать собственный инвестиционный фонд.

- Не знаю, насколько реалистичны ее бизнес-идеи, но уверен, про Анну мы еще обязательно услышим. Она способна намного, - отмечал юрист Сорокиной.

Вернувшись на свободу, Сорокина тут же окунулась в социальные сети: опубликовала черно-белую фотографию в постели с подписью «Тюрьма так утомительна, вы даже не представляете», а также завела новый аккаунт в Твиттере. В скором времени Сорокину должны депортировать в Германию.

