В этом доме большом раньше госпиталь был: какова дальнейшая судьба легендарной усадьбы «Виноградово»

Дворянская усадьба «Виноградово» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такое ощущение, что об этой территории, обнесённой забором, все просто забыли. С одной стороны расположился коттеджный посёлок. С другой - многоэтажные новостройки и Дмитровское шоссе. А этот пятачок как будто застыл во времени - вместе с колоннадой, лепниной и часовой башней, которая не сегодня-завтра завалится.

А ведь когда-то здесь бывали Державин и Карамзин. В саду перед террасой играл оркестр. Между столиками ходили горничные с подносами. Мужчины в белых мундирах вели светские беседы. Женщины сверкали украшениями.

И вдруг... революция. Дворянская усадьба «Виноградово», как и тысячи других таких же, перестала быть частной собственностью. Правда, хозяин имения Рудольф Герман ещё во время Первой мировой войны разместил здесь госпиталь для раненых и больных туберкулёзом. Позже усадьбу займёт пролетарский дом отдыха, потом районный исполнительный комитет и, наконец, областной кардиоревматологический детский санаторий «Долгие пруды», который в 1991 году закрылся.

Ворота в имение "Виноградово" Фото: Михаил ФРОЛОВ

С тех пор усадьба заброшена.

Хотя и поначалу приносила пользу киношникам. В 2002 году, например, здесь снимали фильм «Звезда» по одноимённой повести Казакевича.

Сейчас оба особняка (один из них принадлежал представительнице банкирского семейства Эмме Банза, а второй её сыну Рудольфу Герману) могут послужить декорациями разве что для ужастика. Так и вижу, как в финале хоррора в живых остаётся отрицательный герой, но ему на голову (вопреки сценарию) падает покосившаяся башня с часами.

С одной стороны усадьбы расположился коттеджный посёлок. С другой - многоэтажные новостройки и Дмитровское шоссе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЗА УГЛОМ ОХРАННИКИ С СОБАКАМИ СТОЯТ

В Сети полно фотографий, сделанных на территории усадьбы. Забор во многих местах хлипкий, невысокий. И перемахнуть через него нетрудно. Однако делать этого я не советую. И даже не потому, что участок охраняется сотрудниками ЧОП. А потому, что по земле, некогда принадлежавшей Бенкендорфам, носятся три здоровенные овчарки (раньше их тут не было).Не успел я взяться за прутья забора, как эта стая рванула ко мне.

- Я тебя, пожалуй, здесь подожду, - невозмутимым голосом сказал Миша Фролов, фотограф «КП».

И щёлкает псов на свой никон.

Те сначала рычали. Но потом ничего, расслабились. Одна даже морду просунула в забор, позируя.

Один сторожевой пес решил попозировать и даже морду просунул в забор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увы, но состояние построек оставляет желать лучшего. Бревенчатый дом Рудольфа Германа (тот самый - с часами) сгнил. Кровля во многих местах рухнула. Лепнина осыпалась. Башенка держится на честном слове. А ведь этот особняк был построен всего-то в 1912 году (по проекту архитектора Ивана Рыльского). Очевидно, что дух необарокко с элементами неоклассицизма гибнет без должного ухода. Дом зимой не отапливается. Прохудившуюся крышу не латали уже много лет. В сталкерской среде этот объект называют аварийным и не советуют заходить внутрь. Опасно.

Охранник остался стоять метрах в пятидесяти от нас. Ближе не подошёл, сколько бы я не просил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом мамы Рудольфа сохранился лучше. Но без реставрации тоже постепенно приходит в негодность.

- Что нужно? - развязным базарным голосом крикнул кто-то.

Смотрю, охранник стоит. Метрах в пятидесяти от нас. Ближе не подошёл, сколько бы я не просил.

- Иди, - говорит, - домой.

И всё тут.

Раньше такому сторожу можно было дать сто рублей и бродить по территории хоть целый день. Теперь нет. Камеры видеонаблюдения на каждом столбе.

Опросили местных жителей. Те обожают гулять в местном парке вдоль Долгих прудов и реки Мерянки.

- Из этой усадьбы давно пора выгнать всю нечисть, - заявил мужчина лет пятидесяти. - А то в социальных сетях любят вешать лапшу про каких-нибудь демонов или привидений, которые гуляют по этой территории. Стыдно читать. Лучше бы организовали сбор подписей за то, чтобы эти здания восстановили. Открыли бы центр детского творчества. Или ещё что-нибудь.

К слову, восстановить усадьбу «Виноградово» власти Подмосковья пытались много раз. Но юрлица, бравшие в аренду этот участок, не выполняли обязательств по реставрации. Вероятно, прикинув, сколько это всё может стоить.

Усадьба «Виноградово», которой некогда владели предки Пушкина, будет отреставрирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗА МЕТР - ПО РУБЛЮ

После того, как об усадьбе «Виноградово» в очередной раз заговорили журналисты (а было это год назад), председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку «о бездействии чиновников в связи с разрушением архитектурного объекта культурного наследия федерального значения».

Несмотря на то, что усадьба фактически находится на территории Москвы (в границах рекреационно-парковой зоны «Долгие Пруды»), её правообладателем все эти годы было министерство имущества Московской области. К нему и адресовались претензии Бастрыкина.

По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова, «Виноградово» неоднократно выставляли на аукцион, причём по льготной арендной плате (1 рубль за 1 квадратный метр в год, - прим. авт). Но с условием, что арендатор проведет полную реставрацию объекта. Претенденты, как мы уже заметили выше, находились, но обновлять и восстанавливать здания не спешили.

- В результате договоры аренды с ними пришлось расторгнуть, - сообщил «КП» Новичков. - И усадьба так и осталась в плачевном состоянии. Думаю, что дом Германа уже не восстановить. Брёвна превратились в труху. А вот дом его матери вполне. Он каменный, более прочный.

По сути, всё упёрлось в документацию. Несколько месяцев назад начались процедуры по регистрации прав собственности города Москвы на эти объекты. Как говорят в Мосгорнаследии, в дальнейшем их реставрацией будет заниматься уже столица. А это значит, что усадьба «Виноградово», которой некогда владели предки Пушкина, не погибнет.

Бревенчатый дом Рудольфа Германа (тот самый - с часами) сгнил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УСАДЬБА «ВИНОГРАДОВО»

Адрес: Дмитровское шоссе, 170.

Площадь: 78 га.

Как добраться: с Белорусского вокзала на электричке первого диаметра (D1) - остановка «Долгопрудная».

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Первое упоминание: 1623 год.

Объекты: парадные ворота, два дома, скотный и конный дворы, могила Александра Глебова, освящённый колодец, руины церкви XVII века, фруктовый сад.

Кто владел: Пушкины, Глебовы, Бенкендорфы, Бучумовы, Эмма Банза с сыном Рудольфом, в дальнейшем - государство.