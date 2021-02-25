«Народ барахтается, но реальность играет против»: каждая десятая компания в России готовится к закрытию

Каждая десятая компания в России готовится к закрытию Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРОС УПАЛ И НЕ ПОДНЯЛСЯ

Пандемийный 2020-й год уничтожил более полумиллиона компаний - каждый шестой бизнес в стране. Как уже писала «Комсомолка», в минувшем году новых фирм появилось в 2,4 раза меньше, чем закрылось. Это антирекорд за 18-летнюю историю наблюдений.

Как дела у малого и среднего бизнеса в 2021-м? Это выяснили в аппарате Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Эксперты опросили руководителей и владельцев 5 305 компаний из 85 регионов, и выводы оказались неутешительными.

Как выяснилось, треть предпринимателей жалуется на снижение оборотов, а снижение выручки зафиксировали 80% компаний. Основная причина - падение спроса, который после второй волны пандемии и не думает восстанавливаться. Это отметили 4 из 5 представителей бизнеса.

Впрочем, благодаря господдержке массовых увольнений удалось избежать. Больше половины компаний сохранили зарплаты сотрудников на прежнем уровне, а некоторые даже немного нарастили. У остальных же фонды оплаты труда «похудели»: 26,4% фирм сократили ФОТ не более, чем на треть, а 17,9% - более, чем наполовину.

Однако получить госпомощь смогли только 42,3% бизнесменов. Треть пыталась оформить льготные кредиты, налоговые и страховые отсрочки, но так и не добились результата. Остальные даже не пытались.

А самый печальный итог исследования – каждая десятая компания в России оказалась на волосок от гибели, готовясь к закрытию уже в 2021 году.

Бизнес нуждается в поддержке, как в глотке свежего воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОДНИХ УЖ НЕТ, ДРУГИЕ – В АНАБИОЗЕ

- У каждой компании свои болячки, но в самой большой опасности - предприятия сферы услуг: все, что связано с туризмом, транспортными, бытовыми услугами, общепитом и т. д., - конкретизирует Александр Йоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. - Недаром на днях президент сказал обратить внимание на льготы для этой отрасли, так как эти компании больше всего подвержены влиянию пандемии. Но плохи дела и в других отраслях, в том числе и связанных с производством. Их товар не имеет спроса, нарушены цепочки поставок комплектующих, поставщики банкротятся. Есть и множество других причин, которые говорят об угрозе закрытия каждой десятой компании. И это еще оптимистичный взгляд на вещи. Народ барахтается, пытается что-то придумать, но объективная реальность играет против. Уже закрылось немало фирм, многие находятся в анабиозе и маловероятно, что они восстановятся. Достаточно проехать по Москве или любому другому городу и увидеть, сколько предложений по аренде помещений в хороших местах.

По мнению президента Ассоциации развития МСП малого и среднего предпринимательства, бизнесу в нынешней ситуации нужно больше помощи от государства.

- Формы поддержки могли бы сделать более массовыми и доступными. И льготные кредиты, которые теперь будут выдаваться не по 2%, а под 3%, не спасают. Чтобы отдать то, что ты взял даже с небольшими процентами, надо очень быстро набрать обороты. Другое, дело если бы это был долгосрочный кредит, чтобы люди надеялись, что к концу 2021 года они могут выйти в ноль или на небольшую доходность, а к 2022 - 2023-му уже смогут расплатиться. Но так вопрос не стоит, все надо отдать довольно быстро. Многие попросту не брали этот кредит, потому что понимали, что не смогут вернуть, - заключил Йоффе.

КСТАТИ