Канье Уэст за несколько дней до развода пытался продать драгоценности Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Канье Уэст за несколько дней до того, как его жена подала на развод, пытался продать ее драгоценности. Как рассказали источники британской The Sun, музыкант обратился к двум ювелирам с просьбой оценить украшения Ким Кардашьян. Торговцы золотом и бриллиантами уверяют: Канье решил избавиться от всех подарков, которые он сделал бывшей жене. И вовсе не потому, что ему нужны деньги (Канье — миллиардер), а потому что ему больно видеть все, что связано с Ким. Правда, в итоге артист так и не решился расстаться с драгоценностями.

- Хотя он так и не продал ювелирные украшения, он говорил, что не хочет, чтобы они напоминали о прошлом, - сообщил источник The Sun. По его словам, Канье до последнего хотел наладить отношения с женой и не доводить дело до развода. Но Ким «решила окончательно порвать отношения».

За время семилетнего брака Канье был очень щедр с супругой. Он задаривал Кардашьян украшениями, которые стоили миллионы долларов. Сделав ей предложение руки и сердца в в 2013 году, рэпер преподнес любимой на помолвку кольцо с гигантским бриллиантом весом в 15 карат от Lorranie Schwartz. Украшение обошлось Уэсту в 2 миллиона долларов.

В 2013 году Канье подарил Ким на помолвку кольцо за 2 миллиона долларов. Кардашьян сфотографировала украшение в ручке своей дочки Норт и выложила фото в Инстаграм.

Но это был еще далеко не самый щедрый подарок рэпера. Еще одно кольцо, с бриллиантом в 20 карат и стоимостью 4 ,5 миллиона евро у Ким украли грабители в отеле в Париже в 2016 году. Правда, потом воры вернули похищенное украшение и даже извинились перед Кардашьян. Всего же они в ту ночь похитили у модели драгоценностей на 11 миллионов евро.

О том, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, стало известно 19 февраля. В этот день адвокат 40-летней модели Лора Вассер передала документы в суд. В заявлении Ким просит о совместной опеке над детьми, так что ребята смогут проводить половину времени с матерью, и половину – с отцом. Наследников у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появились на свет благодаря услугам суррогатных матерей.

Ким и Канье поженились в мае 2014 года в Италии после того, как у них уже появилась старшая дочка Норт. Оба супруга владеют внушительным состоянием. Но поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт, каждый останется при своем имуществе и денежных активах. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Супруги уже почти год не живут вместе. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства. Ким с детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге.