Москвичка отсудила у посольства США почти семь миллионов рублей

Бухгалтер отсудила у посольства США почти семь миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 миллионов рублей в качестве компенсации и исправление в трудовой книжке! Мосгорсуд вынес вердикт по удивительной судебной тяжбе: здесь почти год разбирали иск москвички к Посольству США.

Юлия Попова около 10 лет работала главным бухгалтером в одном из подразделений Посольства США в России. По ее словам, на работе буквально жила, и даже когда в 2018-м забеременела, решила любимое дело оставить лишь ненадолго. Юля взяла по 70 дней отпуска по рождению и уходу за ребенком до и после родов. В посольство главный бухгалтер вернулась, когда малышу было всего два месяца, в мае 2019-го. За ребенком присматривала няня, а Юля работала все в том же ударном режиме. Все изменилось в январе 2020, тогда в посольстве полностью сменилось руководство.

- Мне без объяснений причин просто указали на дверь, - рассказала Юлия Попова kp.ru - При этом я свои должностные обязанности выполняла в полном объеме. То есть поводом стало какое-то личное отношение ко мне нового начальства.

Юля еще несколько дней пыталась попасть на свое рабочее место. Но в здание посольства ее не впускали охранники. А потом по почте женщина получила приказ об увольнении по статье, якобы за дисциплинарные нарушения. За что? На каком основании? На эти вопросы женщине никто ответов не дал. Поэтому она обратилась к адвокату и далее - в суд.

Дело слушалось в Мосгорсуде почти год. Ответчики - то есть представители посольства США - ни на одно заседание так и не явились.

В итоге, все требования бывшего бухгалтера были удовлетворены. Теперь Посольство США должно россиянке почти 7 миллионов рублей. Это и компенсация за вынужденные прогулы, и за отпускные, который ей не выплатили при увольнении, и за моральный вред. Но для Юли самое главное, что теперь из ее трудовой книжки пропадет формулировка «уволена по статье…».

- Одним из наших требований было изменение формулировки: увольнение по собственному желанию, - говорит Виктория Рыбалко, адвокат бюро «Щеглов и партнеры». - Составляя исковое заявление, я была уверена в том, что дело мы выиграем. Сотрудники посольства нарушили все нормы Трудового кодекса России. Увольняя человека по статье, составляются акты, сотрудник пишет объяснительные. В данном случае ничего из этого списка сделано не было.

Теперь Юлия ждет исполнения решения суда.

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