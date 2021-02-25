Начать доброе дело с одного клика: Что такое платформа DOBRO.RU и как она объединила 2 миллиона волонтеров со всей России

С помощью DOBRO.RU каждый может найти себе волонтерский проект по душе Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 миллиона российских волонтеров уже зарегистрировались на портале DOBRO.RU. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Этот сайт - крупнейшая в стране площадка о добровольчестве. Он начинался в 2016 году с небольшого реестра волонтерских организаций. Сейчас же DOBRO.RU - настоящая экосистема, с помощью которой любой неравнодушный гражданин может найти волонтерский проект по душе. А организаторы добровольческий акций со всей страны - найти единомышленников, готовых поддержать доброе дело.

В 2016 году создание платформы поддержал Президент России, а в 2018 году она была закреплена в законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система. Оператором системы является Ассоциация волонтерских центров, которая развивает ее совместно с Росмолодежью и партнерами.

- DOBRO.RU — крупнейшая в России платформа для волонтеров, НКО и государства, цель которой сделать гражданскую активность удобной, и привлечь в неё миллионы россиян, подчеркивают организаторы.

На DOBRO.RU уже сейчас зарегистрировано 2 млн волонтеров

Как пользоваться DOBRO.RU?

С помощью Добро ID буквально в два клика можно поехать на Formula 1 в Сочи, подать заявку на получение гранта или записаться на образовательный курс. Для каждого пользователя система создает персонализированную подборку исходя из его местоположения, интересов и волонтерского опыта.

На портале есть несколько самостоятельных сервисов, пользоваться которыми можно через единый личный кабинет.

Добро. Университет – онлайн-университет социальных наук

Площадка для бесплатного обучения, где собрано 33 образовательных курса для волонтеров и организаторов волонтерства, основанных на реальных кейсах и вдохновляющих историях. Курсы уже закончили более 200 тыс человек. Сейчас помимо общих образовательных программ в очных «Школах Добро. Университета» планируется ввести программы повышения квалификации для организаторов, госслужащих и менеджеров КСО.

Добро. Журнал – СМИ о людях

Медиапроект с историями о реальных людях. В арсенале редакции журнала новости о волонтерстве, спецпроекты, авторские колонки, лайфхаки, а главное, пользовательский контент. В 2020 году на Добро. Журнале вышло около 1500 материалов о добровольчестве, НКО и социальной сфере.

Добро.Помощь – проект адресной помощи

Тысячи людей по всей России нуждаются в адресной помощи и далеко не всегда материальной. Это может быть ремонт крыши, помощь по дому, покупка продуктов. Сотни НКО по всей стране берут на себя решение этих проблем: привлекают волонтеров и оказывают помощь на местах. Сервис Добро.Помощь является связующим звеном для тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов помочь.

Добро. Конкурсы – каталог и конструктор конкурсов для волонтеров

Сервис содержит информацию по текущим и завершенным конкурсам для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности. Создан специальный конструктор для проведения любых конкурсов для НКО и волонтеров. Скоро появится возможность проведения не только всероссийских, но и региональных конкурсов.

Добро. Аналитика – открытая аналитика о волонтерстве в РФ

В разделе представлены все цифры о добровольчестве в разрезе регионов и лет. Например, благодаря аналитике известно, что средний возраст российского волонтера равен 25 годам, а треть добровольческого движения составляют женщины.

Что в планах?

В 2021 году экосистема будет расширяться. На портале будет запущен сервис Добро.Навигатор, где НКО смогут найти необходимые меры поддержки в своем регионе, а органы власти – связаться с заинтересованными авторами социальных проектов.

В планах на 2021 год также разработка дополнительных инструментов для развития локального, «соседского» волонтерства и создания совместных акций, проектов, инициатив: пользователей будут автоматически оповещать о новых акциях в своем дворе, а создание таких акций на портале будет упрощено.

DOBRO.ru из экосистемы развития волонтерства станет национальной платформой взаимопомощи и партнерства для решения социальных проблем.