Екатерина Градова скрывала, что за ней ухаживал Вячеслав Тихонов

Зрители с замиранием сердца наблюдали за партнёрской игрой в ленте «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова и Градовой Фото: кадр из фильма

О личной тайне ушедшая из жизни актриса Екатерина Градова (радистка Кэт из фильма режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны») рассказала в одном интервью. Но потом попросила вычеркнуть эти откровения и пока не публиковать воспоминания, дескать, когда-нибудь потом можете коснуться этой темы. Оказывается, на съемках "Семнадцати мгновений весны" Градова и Тихонов как могли сопротивлялись своим чувствам.

...Зрители с замиранием сердца наблюдали за партнёрской игрой в ленте «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова (сыгравшего Штирлица) и Градовой: когда Тихонов за рулем везет радистку и бросает на нее взгляд, в котором невыразимая боль и потаенная нежность; когда Кэт плачет на его плече… Но кто бы мог подумать, что на съёмках между актерами зарождались чувства как между мужчиной и женщиной.

Градова признавалась, что для нее, выпускницы Школы-студии МХАТ, внимание такого знаменитого, зарекомендовавшего себя в кино артиста, как Вячеслав Тихонов (уже сыгравшего в фильмах «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника»), дорогого стоило. Он был на восемнадцать лет старше. Кумир. Градова знала фильмы с его участием, была его поклонницей, относилась с трепетом и пиететом.

Она признавалась, что в начале съемок «Семнадцати мгновений весны» почувствовала, что интересна Тихонову и сама невольно тянулась к нему, как к старшему товарищу. Он отличался обходительностью, был невероятно, притягательно красив. Начал за ней ухаживать. Касался руки, пытался приобнять, но все очень робко, краснея и смущаясь. Градова отмечала, что Тихонов был не нахальным, не звездным, а очень деликатным. Не позволял себе вольностей, но тихим, нежным вниманием еще больше притягивал к себе. «Он так бережно ко мне относился, очень помогал на съёмках. Я смотрела на него влюбленными глазами, - вспоминала Градова. – Настоящий мужчина, красивый. благородный. Он казался очень одиноким. Такой печальный взгляд… Он был не стар для меня. И был "моим" типом мужчины. Например, когда за мной ухаживал Никита Михалков, мое сердце ни секунды не дрогнуло - совершенно не мой типаж мужчины. Тихонов, напротив, очаровал. Волновал... Он ухаживал тихо, неназойливо. Такой аристократичный, тонкий, интеллигент. Но что поделать - он был женат. И это меня остановило».

На тот момент Тихонов был женат вторым браком, уже росла маленькая дочка. И Градовой, которой оказывал знаки внимания прославленный актер, о внимании которого мечтали тысячи женщин, стоило больших усилий не перейти черту. Она не могла себе позволить разрушить семью, тем более, когда в ней есть ребенок.

На съемках "Семнадцати мгновений весны" актеры как могли сопротивлялись своим чувствам Фото: кадр из фильма

А потом (в середине съемочного процесса) Градова познакомилась с Андреем Мироновым, который мгновенно обрушил на нее ураган чувств, так что спасения не было. Приехал на белой "Волге", с цветами к ней на съемки и сказал, мол, это моя будущая жена. Вячеслав Тихонов услышал и расстроился, сник…

«Я видела, какие тонкие чувства зародились на съёмках между Тихоновым и Градовой, - рассказывала «КП» режиссер фильма Татьяна Лиознова. – Не мешала их взаимной симпатии, это добавляло чего-то личностного, трогательного в их партнерские сцены. Но когда к Градовой приехал Миронов, все, конечно, рухнули – Миронов считался первым красавцем и актером номер один в кино. Я сказала Кате, что такого надо хватать! А Тихонов – ну что… Он был молчун, не искрился, как Миронов, Мордюкова называла его "сухарь", к тому же был женат, хотя это не мешало ему ухаживать за дамами. Никогда не считала его верным мужем. Красавицы его преследовали, и он не всегда мог устоять. Вторая жена его держала в ежовых рукавицах, но он без нее мог и расслабиться».

К слову, и в первом браке с Нонной Мордюковой Тихонов крутил роман в конце 50-х с утонченной актрисой из Риги Дзидрой Ритенберг. «Их роман продолжался четыре года, - рассказывала его знакомая актриса Маргарита Володина. - У Дзидры была болезнь сердца. Тихонов узнал, что его любимую в больнице навестил актер Евгений Урбанский. Тогда у них еще ничего не было, но Тихонов приревновал и не приходил к ней в больницу. Обидевшись, актриса с ним рассталась и вышла замуж за Урбанского».

«Во втором браке, как рассказывали, был роман у Тихонова с актрисой Светланой Швайко. Даже судачили, что она родила от него внебрачного сына, но этому нет доказательств», - рассказала актриса Инна Выходцева.

«Неприметной Тамаре Тихоновой, второй жене Вячеслава, удавалось держать мужа под тотальным контролем, - пишет в книге «Любимые женщины Вячеслава Тихонова» писатель Юрий Сушко. - Тихонову приходилось отчитываться перед женой о каждой сцене с намеком на любовные отношения, согласовывать свои роли. Вскоре выяснилось, что Тамара просто одержима ревностью. Возможно, именно из-за напряженных отношений с женой Вячеслав после фильма «Мужчина и женщина» и еще нескольких работ практически перестал сниматься. Он не выдержал постоянных истерик, собрал чемоданы и переехал в загородный дом в Николиной Горе… Позже Тамара Ивановна не забывала упомянуть, что муж испортил ей жизнь. Ходили слухи, что даже с сыном от первого брака актеру приходилось встречаться тайком в гараже. …И все же личная жизнь актера сложилась во втором браке, хотя жена мучила его безосновательной ревностью и устраивала истерики. Однако и у них был счастливый период. Например, когда на свет появились внуки, Тихонов просто светился счастьем».

И все же актеру словно не хватало тепла. И он любил общаться по телефону, находя собеседника для души. Так, он незадолго до смерти вел продолжительные телефонные разговоры со своей первой школьной любовью Юлией Российской. Когда она умерла, горевал.

Потом его любовью на расстоянии стала партнерша по «Семнадцати мгновениям…» Екатерина Градова, которой признавался в светлых чувствах и жалел о несостоявшемся с ней романе в молодые годы.

«Мы звонили друг другу и подолгу общались, - вспоминала Градова. - В последний раз говорили с ним примерно за неделю до его смерти. Он по-прежнему был одинок. Мне казалось, он не нашел своего счастья...".

Незадолго до ухода Тихонов признавался Градовой, что был влюблен в нее. И это чувство в конце жизни словно бы всколыхнуло в его сердце трепетные воспоминания и согревало…

"Мы о многом беседовали с Вячеславом Тихоновым. Это личные разговоры, которыми я ни с кем не делюсь. Но помимо этого мне хотелось его и развеселить, порадовать, - вспоминала Градова. – Много вспоминали. Он рассказывал о своей жизни, я - о своей. Говорили даже про вождей. Как Брежнев вручил ему награду за роль Штирлица. Как Брежнев настаивал разыскать разведчика Исаева, чтобы и ему вручить награду. Но это был образ собирательный. Я рассказала, как лично мне звонил Леонид Брежнев. Он узнал про мою болезнь, поинтересовался самочувствием и распорядился перевести в лучшую Кремлевскую больницу… Серьезные беседы вели о вере, душе. Мы очень с ним понимали друг друга. Внутренне были с ним очень похожи. Он тоже был верующий человек. Светлая память этому замечательному актеру с грустными глазами".

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