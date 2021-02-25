Александра Пахмутова впервые появилась на публике после тяжелой болезни

Композитор Александра Пахмутова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Александра Пахмутова впервые за долгое время появилась на телевидении после тяжелой болезни. Известный композитор и ее супруг Николай Добронравов перенесли коронавирус. Супруги долгое время провели в больнице после экстренной госпитализации.

Александра Пахмутова вышла на связь с Андреем Малаховым. Очередной выпуск шоу "Прямой эфир" был посвящен истории ансамбля Игоря Моисеева. Александра Николаевна лично знала прославленного хореографа, потому не могла не выказать свое отношение к артисту.

Фото: Россия 1

"Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали", - подчеркнула народная артистка, вспоминая работу с мэтром. Моисеев скончался в 101 год от гипертонической болезни и ишемической болезни сердца в 2007 году.

Напомним, Николай Добронравов и Александра Пахмутова встречали Новый год на больничной койке. Именитых супругов госпитализировали в Центральную клиническую больницу из-за коронавируса. Они соблюдали все меры безопасности, однако избежать заражения им так и не удалось.

Публика очень переживала за здоровье композитора и поэта, ведь оба находятся в группе риска из-за возраста - Александре Николаевне 91 год, Николаю Николаевичу - 92. Благо, все обошлось.

К слову, супруги могут похвастаться крепким браком - их свадьба состоялась в далеком 1956 году. "Мы никогда не расходились. Я считаю, что самое главное - это смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Ссоры были, но у нас практически во всем сходятся взгляды", - делился Николай Николаевич секретом счастливого брака.

Несмотря на многолетние отношения, звезды так и не обзавелись детьми, зато создали в соавторстве много легендарных композиций, которые до сих пор любят, помнят и поют по всей стране. Среди них "Нежность", "Надежда", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Старый клен" и многие другие. В музыке они выражали и трепетные чувства друг другу. "Пиши красивые стихи, пиши красивую музыку, говори это ему, но не болтай на весь мир!", - говорила композитор.