Дмитрий Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Андрея Малахова

Актер Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Популярные ток-шоу на федеральных каналах, проходящие порой с боями и криками, все чаще просят закрыть. Сначала Наташа Королева обиделась на телевизионщиков за "сериал" об измене Тарзана, затем эфир про Пугачеву, якобы перекрывшую талантам дорогу в шоу-бизнес, вызвал скандал... Стыдил знаменитых ведущих и "гардемарин" Сергей Жигунов, а теперь за очистку эфира неожиданно взялся актер Дмитрий Певцов, который в тех самых передачах, впрочем, никогда не мелькал.

На очередной театральной премьере артист широким гребнем прошелся и по ТВ, и по театру, в котором классику сегодня почти повсеместно заменил авангард.

- Понимаете, эти художники в кавычках занимаются своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы, - раскритиковал театральный репертуар Певцов и тут же вспомнил о телевидении. - Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду.

Сделать это, по мнению артиста, можно старым проверенным способом - введением жесткой цензуры. Причем, контролировать нужно все, что доступно массовому зрителю - от живописи до шоу-бизнеса.

- Нужна комиссия, в которой собрались бы представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий. И пусть они решат, как обезопасить неокрепшие души от масс-культа, - подчеркнул Певцов в интервью порталу "Слово и дело".

Сам Андрей Малахов на выпады артиста никак не отреагировал, но его опытный и именитый коллега Владимир Познер уже назвал подобные высказывания "глупостью", которая не будет иметь для телевидения абсолютно никаких последствий.

Между тем, как выяснилось, герои подобных передач нередко обвиняют их в аморальности из-за того, что не могут договориться о гонорарах. Так, Андрей Малахов на днях провел эфир в новой соцсети Clubhouse, где поделился скандальным откровением об истории измены в семье Наташи Королевой. Оказывается, загулявший муж певицы, стриптизер Тарзан был готов на всю страну поделиться подробностями адюльтера, но запросил за интервью аж 2 миллиона рублей. На такой прайс не согласился ни один телеканал. В итоге Королева с мужем снялись в YouTube-шоу Ксении Собчак, а все телеэфиры об их семье звезда окрестила "навозной ямой".

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