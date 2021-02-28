Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Дмитрий Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Андрея Малахова

Артист уверен, что на телевидении давно пора ввести цензуру
Елена ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Актер Дмитрий Певцов

Актер Дмитрий Певцов

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Популярные ток-шоу на федеральных каналах, проходящие порой с боями и криками, все чаще просят закрыть. Сначала Наташа Королева обиделась на телевизионщиков за "сериал" об измене Тарзана, затем эфир про Пугачеву, якобы перекрывшую талантам дорогу в шоу-бизнес, вызвал скандал... Стыдил знаменитых ведущих и "гардемарин" Сергей Жигунов, а теперь за очистку эфира неожиданно взялся актер Дмитрий Певцов, который в тех самых передачах, впрочем, никогда не мелькал.

На очередной театральной премьере артист широким гребнем прошелся и по ТВ, и по театру, в котором классику сегодня почти повсеместно заменил авангард.

- Понимаете, эти художники в кавычках занимаются своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы, - раскритиковал театральный репертуар Певцов и тут же вспомнил о телевидении. - Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду.

Сделать это, по мнению артиста, можно старым проверенным способом - введением жесткой цензуры. Причем, контролировать нужно все, что доступно массовому зрителю - от живописи до шоу-бизнеса.

- Нужна комиссия, в которой собрались бы представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий. И пусть они решат, как обезопасить неокрепшие души от масс-культа, - подчеркнул Певцов в интервью порталу "Слово и дело".

Сам Андрей Малахов на выпады артиста никак не отреагировал, но его опытный и именитый коллега Владимир Познер уже назвал подобные высказывания "глупостью", которая не будет иметь для телевидения абсолютно никаких последствий.

Между тем, как выяснилось, герои подобных передач нередко обвиняют их в аморальности из-за того, что не могут договориться о гонорарах. Так, Андрей Малахов на днях провел эфир в новой соцсети Clubhouse, где поделился скандальным откровением об истории измены в семье Наташи Королевой. Оказывается, загулявший муж певицы, стриптизер Тарзан был готов на всю страну поделиться подробностями адюльтера, но запросил за интервью аж 2 миллиона рублей. На такой прайс не согласился ни один телеканал. В итоге Королева с мужем снялись в YouTube-шоу Ксении Собчак, а все телеэфиры об их семье звезда окрестила "навозной ямой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов получил удар в спину от Наташи Королевой

Телеведущий сделал все, чтобы оградить певицу от скандала с изменой (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандалАндрей Малахов: досье KP.RU