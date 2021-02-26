Роман с Николаем Караченцовым, гибель сына и тяжелая зависимость: актриса Светлана Савелова умерла в полном забвении

Светлана Савелова в фильме "Семь стариков и одна девушка" Фото: кадр из фильма

Светлана Савелова считалась одной из самых красивых советских актрис. Главная героиня фильма "Семь стариков и одной девушка" после выхода картины на экраны в 1969 году в прямом смысле слова не могла спокойно передвигаться по городу. Настолько она была популярна и хороша собой. Соблазнительная фигура артистки, наделенной поистине голливудской внешностью, заставляла мужчин разных возрастов терять голову и смотреть ей вслед. Казалось, эффектную и миниатюрную блондинку ждет блестящее актерское будущее. Но этому не суждено было случиться.

Светлана Савелова об актерской карьере изначально и не помышляла. Она собиралась поступать в мединститут, работала в аптеке. В 1960-м режиссер Яков Сегель, задумавший снять мелодраму "Прощайте, голуби", долгое время не мог отыскать среди сотни претенденток ту самую медсестру Таню Булатову. Отчаявшись, он отправился из Крыма в Киев, где случайно забрел в аптечный пункт - у него разболелась голова. В аптеке он и увидел 18-летнюю Светлану.

Создатель фильма от ее красоты опешил и предложил сняться в фильме, прославив на весь Советский Союз. Савелова, окрыленная успехом, забыла о медицине и с головой окунулась в сценическое искусство, поступив в знаменитое Щукинское училище. По окончании вуза ее пригласили в театр им. Евгения Вахтангова, но своенравная актриса - ангельский облик никак не сочетался с тяжелым характером - меньше чем через год покинула его и выбрала "Ленком".

Апогеем ее славы стала роль Лены Величко в "Семи стариках и одной девушке". К сожалению, после этого началось падение в бездну. Причиной стали неудачи в личной жизни.

Светлана Ивановна вышла замуж за режиссера Геннадия Байсака. Свадьбу устроили шикарную: столы ломились от угощений, черной и красной икры. Все светились от счастья.Муж души не чаял в избраннице. Но их брак продержался только год. Как считал сам экс-супруг, причина классическая - не сошлись характерами. "Мы были слишком несмышлеными, - разводил руками Геннадий Михайлович. - Расстались из-за несходства характеров: оба амбициозные максималисты, резкие в суждениях, обоим хотелось доказать свое превосходство. Какая уж тут семейная жизнь...".

Потом у красавицы случился роман с Николаем Караченцовым. Они вместе играли в спектакле. Но счастливое будущее яркой пары перечеркнула мать легендарного графа Резанова. Она невзлюбила белокурую красавицу и настояла на разрыве сына с актрисой.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В дальнейшем информация о личной жизни артистки разнится. Одни говорили, что у Савеловой появился воздыхатель, пристрастивший ее к алкоголю. Другие утверждали, что женщина встречалась с пьющим военным, от которого она решилась забеременеть в 40 лет, но родила мертвого сына, что окончательно и вывело из равновесия. Знаменитость стала спиваться, прогуливала репетиции. однажды чуть не сорвала спектакль. В кино ее из-за пагубной привычки не приглашали.

Под воздействием тяжелой зависимости внешность Савеловой менялась не в лучшую сторону, а ее душевное состояние и вовсе вызывало беспокойство. "Однажды до нашего города дополз слух, будто она попала в автокатастрофу. Потом стали сплетничать, что на нее свалилась декорация и повредила лицо. ...Всех сторониться стала, общается как-то заторможенно. Но никаких шрамов на лице не видно. Гораздо позже, когда стало ясно, что с Савеловой произошла жизненная драма, до меня дошло, что она придумала для окружающих эту автокатастрофу. Уверена, потеря формы и проблемы с лицом - из-за пьянок. Поэтому так резко отстранилась от всех", - делилась с "Экспресс газетой" школьная подруга артистки.

В конечном итоге звезда осталась совершенно одна, всеми забытая. Умирала она страшно. 30 января 1999 года некогда первую красавицу кино нашли мертвой в ее квартире на окраине Москвы. Как заявили врачи, бездыханное тело знаменитости пролежало несколько дней, прежде чем соседи, почуяв странный запах, не вызвали милицию и не вскрыли дверь.

Причиной смерти 57-летней Савеловой стала острая алкогольная интоксикация с поражением печени. Похороны и даже одеяние усопшей организовал родной театр. Актрису провожали в последний путь в платье из реквизита костюмерного цеха. Сожитель Савеловой на траурную церемонию не пришел. А бывший возлюбленный Николай Караченцов опоздал на прощание и лишь успел кинуть букет на опускающийся гроб. Актрису кремировали, урна с прахом расположена в нише на Николо-Архангельском кладбище.