«Спроси ученого!»: ответы на вопросы, которые вы стеснялись задать

Кажется, в эпоху цифровизации лучше, чем поисковик, нас не знает никто. Ведь именно он хранит все наши тайные запросы, которые мы стесняемся озвучить даже близким.Например, правда ли, что 5G вредит здоровью? И поможет ли от его излучения шапочка из фольги? А можно ли умереть от упавшего телефона в ванну? И что случится с феном, если туда попадут маленькие частицы волос?Эти вопросы могут показаться глупыми и нелепыми, но каждый из них иногда заставляет нас серьезно задуматься. «Комсомолка» решила облегчить задачу и напрямую задала эти вопросы нашим экспертам в новой рубрике «Спроси ученого!»Смотрите видео с ответами учёных в этой статье, на YouTube и в нашем аккаунте в TikTok - @rukptok1. Правда ли, что 5G вредит здоровью? Поможет ли нам от излучения шапочка из фольги?Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова2. Что будет, если уронить телефон в ванну?Иван Меренков, Научный сотрудник Сколтеха3. Почему нельзя ронять фен в ванну?Иван Шерстов, PhD, заведующий лабораторией системных исследований проблем измерения времени и частоты Сколтеха4. Можно ли кипятить воду дважды?Юрий Белкин, заведующий кафедрой товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова5. Можно ли пользоваться телефоном во время взлета и посадки самолета?Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова6. Можно ли пользоваться телефоном во время полета в самолете?Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова7. Почему нельзя пользоваться одной разделочной доской?Юрий Белкин, заведующий кафедрой товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова8. Почему для каждого блюда нужен отдельный прибор?Иван Меренков, Научный сотрудник Сколтеха9. Почему нельзя засовывать пальцы в розетку?Иван Валерьерич Шерстов, PhD, заведующий лабораторией системных исследований проблем измерения времени и частоты Сколтеха10. Почему нельзя держать фен близко к волосам и может ли он от этого загореться?Иван Валерьерич Шерстов, PhD, заведующий лабораторией системных исследований проблем измерения времени и частоты Сколтеха11. Почему нельзя ронять фен в ванну?Иван Валерьерич Шерстов, PhD, заведующий лабораторией системных исследований проблем измерения времени и частоты Сколтеха12. Почему нельзя оставлять ложку в чашке с напитком?Иван Меренков, Научный сотрудник Сколтеха13. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы установить электрическую розетку?Иван Валерьерич Шерстов, PhD, заведующий лабораторией системных исследований проблем измерения времени и частоты Сколтеха14. Как узнать, что в смартфоне вирус и удалить его?Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова15. Что делать, если мобильный телефон не заряжается?Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова16. Что делать, если мобильный телефон не включается?Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова17. Как определить, был ли телефон в ремонте?Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова18. Почему сухой лед опасен?Иван Меренков, Научный сотрудник Сколтеха