Начальство в McDonald’s шпионит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты

Представители McDonald’s назвали информацию американских журналистов неточной и вводящей в заблуждение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще в 80-х годах прошлого века в обиход американцев прочно вошло слово «макджоб» или «макрабство», обозначающее низкооплачиваемую и неблагодарную работу без перспектив. Прообразом неологизма, как нетрудно догадаться, стала система потогонного труда, практикуемая в ресторанах McDonald’s.

Нельзя сказать, что всех «членов семьи» полосатого клоуна устраивает такое положение дел, да вот только инструментов для борьбы с «международным спрутом» у сотрудников практически нет. Ведь корпорации не принадлежит ни один «ресторан» - каждая точка питания управляется отдельным юрлицом по франшизе. А раз нет единого работодателя, то и профсоюза тоже нет.

Существует только неформальное движение сотрудников Макдоналдс - «Борьба за 15 долларов» (Fight for $15 или FF15). Его члены организуют забастовки и протесты работников сферы фастфуда, добиваясь повышения их заработной платы до 15 долларов в час (при официальном МРОТ в США – 7 долларов 25 центов).

Именно для выявления «кротов» неформального профсоюза в корпорации создали секретное разведывательное подразделение. По крайней мере, так утверждается в расследовании издания Vice.

Как следует из полученных репортерами документов, аналитики этого спецотдела службы безопасности McDonald’s годами следили за деятельностью FF15, выясняя, какие работники с ним контактируют.

Корпорация стремилась выяснить стратегию активистов, чтобы эффективней им противостоять, а также узнать имена наиболее ярых борцов за права сотрудников. Для этого регулярно проводился мониторинг соцсетей при помощи фейковых аккаунтов.

Представители McDonald’s назвали информацию американских журналистов неточной и вводящей в заблуждение. Они опровергли использование компанией фейковых аккаунтов, но не стали отрицать существование команды, «сосредоточенной на выявлении любых потенциальных угроз безопасности персоналу и клиентам».

Кстати, несмотря на такое противоборство со стороны начальства, движение «Борьба за 15 долларов», существующее почти десять лет, может похвастаться кое-какими успехами. Несколько американских штатов приняли законы, поднимающие планку минимальной почасовой оплаты до 15 долларов. Разумеется, такие меры могут себе позволить только самые богатые штаты, а в регионах победнее людям приходится жарить котлеты за меньшие деньги.

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