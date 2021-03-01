Губернатор Камчатки: Разговоры об оторванности Дальнего Востока от Москвы — миф

Владимир Солодов, губернатор Камчатки

Камчатка — далекая и загадочная. Владимир Солодов губернатор Камчатки родом из Москвы и переехал на полуостров совсем недавно — с апреля 2020 он был назначен врио, а в сентябре выиграл выборы и полноценно вступил в должность. В эфире радио «Комсомольская правда» он чаще всего употреблял выражение «и с этим нам предстоит работать» и излучал оптимизм. Солодов пообещал, что 2023 год станет своего рода переломным для камчадалов (так называются жители Камчатки), рассказал об экологии Камчатки, которая так всех испугала прошлой осенью. О ценах на рыбу и о том, станет ли полуостров вулканов Исландией по уровню развития туризма. А также поделился своим мнением о том, ощущают ли люди, живущие на другом конце нашего континента связь с Москвой.

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- При слове Камчатка у большинства людей в России есть сразу две ассоциации. Первая – это мечта, все хотят там побывать. Вторая – заброшенный край земли. Какие у вас были первые впечатления, когда вы приехали туда работать?

- На самом деле первый раз я попал на Камчатку как турист. Я очень хорошо помню свое потрясение от природы. Камчатка – это то уникальное место в мире, где ты чувствуешь, что ты -человек на планете Земля - не такой уж всемогущий. Мне кажется, это очень ценное и правильное ощущение, которое нельзя получить, просматривая ролики в YouTube или комментируя что-то на форумах. Для этого нужно приехать и прочувствовать все, что называется, кожей.

Мое назначение на Камчатку – это подарок судьбы. Я так считал, когда приступил к работе, также считаю и сейчас. Потому что это регион с огромными перспективами – а это очень воодушевляет.

Фото: pixabay.com

МОЩНЫЙ ЭКСПИРИЕНС ГУБЕРНАТОРА СОЛОДОВА

- Перспективы, перспективами, но «хозяйство» вам от предшественников досталось непростое. Да еще и сразу после выборов пришлось пережить экологический скандал. Жуткие кадры с выбросом донных животных на берег и жуткие домыслы разлетелись по всему миру, вам пришлось отвечать. Мощный такой экспириенс получился для вас. И до сих пор, кстати, идут разговоры, что это был розлив гептила. Вы можете точно сказать, что это был не гептил?

- Я бы здесь еще раз призвал всех заинтересованных прислушиваться к мнению ученых, которые многие десятилетия изучают океан, а не тех, кто решил заняться этой проблемой 2-3 месяца назад. Ученые однозначно утверждают, что причина явления связана с красными приливами (цветение опасных водорослей — ред.). Никаких следов гептила, хоть как-то соответствующих тому объему урона, который нанесен, они не нашли. И даже сами независимые блогеры уже приходят к подтверждению, что версию с гептилом можно исключить. Явление красных приливов изучается около 50 лет. В прошлом году это опасное явление наблюдали не только у берегов Камчатки, но и у берегов США, Аляски.

- А ежики и осьминоги, за которых особенно переживали жители Камчатки, вернулись уже на дно Авачинской бухты?

- Наступит сезон, когда можно будет выйти в море и уточнить состояние дна. Конечно, мы будем осуществлять мониторинг скорости восстановления живой среды.

- Красные приливы могут вернуться?

- Для ответа на этот вопрос будут организованы комплексные научные исследования, которые в этом году пройдут на Камчатке. Экспедиции, суда будут ходить, работать ученые.

- А как быть с полигоном вредных отходов? Это же мина замедленного действия… Можете как-то обрисовать его перспективы?

- Да, есть в 30-40 километрах от берега Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов. Он действительно представляет потенциально очень серьезную опасность и поэтому должен быть ликвидирован. Это подтверждено правительством РФ. Мы уже приступили к работе, оформили юридический статус этих земель, потому что его все 50 лет не было вообще, также нет никаких документов о том, что и в каком объеме там вообще захоронено. Поэтому, как только позволят погодные условия, будем изучать, что там и разрабатывать проект ликвидации. Деньги на первый этап выделены по линии Минвостокразвития. После этого в планах включить полигон в нацпроект «Экология» и рекультивировать.

Кроме полигона есть ряд других проблем накопленного вреда экологии. Это и свалки, которые находятся в не лучшем состоянии, и затопленные суда – 84 покоятся на дне Авачинской бухты, четыре в этом году должны поднять. Есть проблемы со спуском неочищенных сточных вод в бухту. Коммунальное хозяйство города находится в плачевном состоянии - многие канализационные очистные сооружения еще с советских времен не ремонтировались. То есть нам предстоит большая работа по наведению порядка. Но я могу точно сказать, что наша первоочередная обязанность – очистить Камчатку.