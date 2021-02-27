Елизавета Туктамышева. Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как весной 2019 года Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама, прошло уже два года. И пока что она остается последней на текущий момент чемпионкой мира по фигурному катанию среди женщин. В финале Кубка России, который возьмет старт в субботу, 27 февраля, девушки поведут спор за место в национальной команде на главный турнир сезона - ЧМ-2021. В конце марта он пройдет в Стокгольме. Анна Щербакова как чемпионка России - уже обеспечила себе место на этом турнире. Кто составит ей компанию - решат после прокатов финала Кубка России в Москве.

Две самых ярких фигуристки в финале КР-2021, которые могут попасть в команду - это Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Камила Валиева, несмотря на свои отличные программы, пока не проходит в национальную команду по возрасту. Кто станет лучшим - станет ясно вечером в воскресенье, 28 февраля. Пока что же в субботу будет первая попытка выяснить кто же лучший.

Начало короткой программы у девушек в финале Кубка России - с 18:05 по московскому времени. Прямая видеотрансляция пройдет в эфире и на сайте Первого канала.

Стартовый протокол женщин в финале Кубка России по фигурному катанию 2021 выглядит следующим образом:

Первая разминка: 1. Анна Фролова, 2. Мария Талалайкина, 3. Софья Самодурова, 4. Елизавета Туктамышева, 5. Камила Валиева, 6. Анастасия Тараканова

Вторая разминка: 7. Майя Хромых, 8. Елизавета Нугуманова, 9. Ксения Цибинова, 10. Камила Султанмагомедова, 11. Дарья Усачева, 12. Алена Косторная