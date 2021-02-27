Шойгу потребовал размножить "Иноходца"

Минобороны получит в этом году 21 разведывательно-ударный беспилотник

Производитель беспилотников АО "Кронштадт" продемонстрировал министру обороны Сергею Шойгу новейший беспилотный комплекс воздушной разведки с большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Иноходец".

По данным Минобороны России министру показали, как идет производство "Иноходца", который уже прошел боевые испытания в Сирии, перспективного скоростного ударного БЛА "Гром", и разведывательно-ударного БЛА "Иноходец-РУ".

На вопрос министра – сколько комплексов поставите в 2021 году? – гендиректор предприятия Сергей Богатиков ответил «6 – 7». В составе каждого комплекса три беспилотных летательных аппарата.

Шойгу потребовал увеличить производство беспилотников.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

Впервые изображение беспилотника "Иноходец" Минобороны России опубликовало в новогоднем календаре за 2021 год, среди других новейших образцов российской боевой техники.

- Новейшая военная техника поражает не только воображение, но и цели. На прекрасных фотографиях образцы, которые прошли испытание в реальных боевых условиях, - заявили военном ведомстве анонсируя календарь.