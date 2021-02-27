Лунный календарь на март 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 марта, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Избавляемся от всего ненужного. Это касается всех сфер. Займитесь разбором бумаг, завалов из вещей, разберите шкафы и разберитесь со своими отношениями. Сейчас для всего этого идеальное время.

Именинники: Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.

2 марта, вторник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Приступаем к завершению начатых дел. Особенно тех, что уже долгое время ждут своего часа.

Кроме того, сегодня можно подвести итоги, увидеть свою работу будто бы со стороны и, конечно, сделать выводы.

Именинники: Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

3 марта, среда

21-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

У дня мощная энергия, что позволит почти играючи справиться со многими делами и наметить планы на будущее.

Благоприятно заниматься строительством, образованием, творчеством. Отличный момент для массовых мероприятий.

Именинники: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Приступаем к глобальным делам, рассчитанным на продолжительное время. Важная коллективная работа, она позволит быстрее продвинуться к заветной цели. А коллективный разум справится с любыми задачами.

Хорошо отправляться в поездки, путешествия.

Именинники: Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.

5 марта, пятница