Камила Валиева сказала, почему считает поражением свой прокат на 88 баллов в финале Кубка России

Фигуристка Камила Валиева и ее тренер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день финала Кубка России прокат Камилы Валиевой выдался невероятно крутым. Она заработала 88,71 балла за короткую программу. И этот результат - чуть хуже, чем на прошлых турнирах. Так что фигуристка сделала признание в микст-зоне при общении с журналистами.

Фигуристка сказала - для нее крайне важно одержать победу не только над соперницами, но и в первую очередь над собой. А поскольку сегодня не 90 баллов, то для Валиевой это не совсем удача:

- Каскад не такой хороший сделала, как в прошлый раз. Мне важно выиграть у самой себя, то есть, короткую программу я проиграла чуть-чуть. Кто-то едет на старт выигрывать, а я еду на старт выигрывать у самой себя, - сказала Валиева после короткой программы о своем выступлении в первый день финала Кубка России.

Камила Валиева на турнире Первого канала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда Тутберидзе перед финалом Кубка России уже публиковала видео, на котором Валиева прыгает четверной сальхов

- В произвольной я постараюсь откатать также, как на тренировке. И посмотрю, что будет.

Произвольная программа у девушек в финале Кубка России состоится завтра, 28 февраля. По итогам турнира будет сформирована сборная страны на ЧМ-2021. Камила Валиева, несмотря на свои яркие результаты, не попадет в команду из-за возрастных ограничений.