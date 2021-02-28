Вакцина«ЭпиВакКорона»: как проверяли ее эффективность и защитит ли она от новых штаммов коронавируса

Принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач Фото: REUTERS

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, многим кажется самой загадочной из российских антиковидных прививок. В СМИ и соцсетях море вопросов: почему для обнаружения антител после этой вакцины нужны особые тесты и где они сейчас доступны? Как проверяли эффективность «ЭпиВакКороны», когда обнародуют результаты исследований и где появится такая публикация? На сколько хватит иммунитета после прививки? Защитит ли она от новых, британского и южноафриканского штаммов коронавируса? «Комсомолка» собрала самые актуальные и острые вопросы и задала их заместителю руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидату биологических наук Татьяне Непомнящих.

В первой части интервью эксперт рассказала подробности о том, как работает вакцина в организме человека и почему для проверки иммунитета после «ЭпиВакКороны» нужны специальные тесты, а не те, что есть сейчас в большинстве коммерческих клиник, лабораторий и районных поликлиник. Продолжаем разговор.

КАК ПРОВЕРЯЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ

- Татьяна Сергеевна, один из лидирующих вопросов в СМИ и соцсетях такой: официальной научной публикации об «ЭпиВакКороне» до сих пор нет и многим непонятно, как проверялась и чем подтверждается эффективность вашей вакцины?

- Что касается публикации, то все необходимые материалы об «ЭпиВакКороне» отправлены в серьезные международные рецензируемые издания. Сроки рецензирования и публикации зависят не от нас (От редакции: многие ученые подтвердили «КП», что такие сроки могут составлять до года и даже более).

Для начала наша вакцина прошла доклинические исследования на животных. Было показано, что прививка безвредна и эффективна. И у подопытных хомячков, и у приматов, получивших вакцину (наряду с ним были получавшие плацебо), при заражении коронавирусом не развивалась пневмония, легкие оставались чистыми.

После того, как мы убедились, что вакцина не вызывает аллергии, нетоксична, защищает животных, исследовали ее по всем направлениям, перешли на клинические исследования 1-2 фазы у людей. Оценивали, как переносится препарат, убедились, что нет сильных нежелательных явлений. И также смотрели на иммунологическую эффективность вакцины, то есть появляются ли антитела к коронавирусу. Они сформировались у всех добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной» на 1-2 фазе, и у 94% людей старше 60 лет (то есть в ходе пострегистрационных исследований. - Ред.).

- А как выглядела проверка иммунологической эффективности?

- Чтобы найти вирус-нейтрализующие антитела, используется специальный эксперимент. Представьте себе лабораторную пробирку с плоской стенкой, на ней выращиваются клетки. Если их полить раствором с коронавирусом, клетки погибнут и отвалятся от стенки. Если же вирус смешать с сывороткой крови вакцинированных добровольцев и налить на наши клеточки, то они не будут разрушаться. Это значит, что вирус нейтрализован.

КСТАТИ

- Кроме иммунологической эффективности вакцин есть эпидемиологическая, - поясняет Татьяна Непомнящих. - Она показывает, как вакцина защищает от заражения в реальной жизни. Для этого проводятся расширенные клинические исследования. Часть людей получает вакцину, часть – плацебо. Потом они живут своей обычной жизнью, и через определенное время (в зависимости от протокола исследования вакцины. - Ред.) специалисты смотрят разницу: сколько заболело в группе с плацебо, сколько – среди вакцинированных. Исходя из этого, вычисляется эпидемиологическая эффективность.

- Какая она у «ЭпиВакКороны»?

- Этот параметр пока оценивать рано, еще не прошло необходимое время и не накопились достаточные данные.

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, многим кажется самой загадочной из российских антиковидных прививок. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

БУДЕТ ЛИ ЗАЩИТА ОТ НОВЫХ ШТАММОВ

- Недавно мы провели исследование, - рассказывает Татьяна Непомнящих. - Получили сыворотки крови людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной» или «Спутником V». И проверили их в реакции вирус-нейтрализации на культуре клеток. Причем, взяли и давно известные штаммы коронавируса, и новые - британский и южноафриканский.

- И как?

- В лабораторном эксперименте обе вакцины подтвердили способность нейтрализовать все использованные штаммы коронавируса. Мы не можем сказать, что это на 100% гарантирует защиту от заражения людям в повседневной жизни, но вероятность хорошей защиты высока.

- Еще всех интересует: на сколько хватит иммунитета после «ЭпиВакКороны»?

- Мы надеемся, что иммунитет будет сохраняться до года. Надеемся не просто так, конечно, а на основании наблюдений за добровольцами, которых вакцинировали. Плюс наблюдаем за нашими замечательными обезьянками в питомнике при научном центре. Они минимум год будут там сидеть, а мы смотрим: сохраняются ли у них в крови антитела.

- И еще один вопрос от наших читателей: если есть возможность выбирать между тремя российскими антиковидными прививками, «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», то кому что больше подойдет? Разработчики «КовиВака» говорили, что их вакцина скорее для молодых с крепким здоровьем, а про «ЭпиВакКорону» вице-премьер Татьяна Голикова упомянула, что у нее чуть меньшая реактогенность, чем у «Спутника». Вы бы какие рекомендации дали?

- Принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач, я как биолог не имею на это права. Могу только подтвердить, что «ЭпиВакКорона» является более мягкой с точки зрения переносимости, поствакцинальных реакций.

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