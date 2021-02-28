Никто не виноват в том, что Арсюша родился раньше срока. Так получилось. Его очень ждали и заранее любили добрые, интеллигентные родители. Какой бы красивой и счастливой могла быть их семья, если бы малыш не поспешил! Но, увы, все уже случилось.Сразу после рождения мальчик попал в реанимацию и от мамы с папой до него долетали только молитвы. «Да все с ним нормально, мамаша! – отмахивались врачи от настаивавшей на дополнительных обследованиях мамы. – Дозреет ваш ребенок под капельницей, окрепнет и будет расти, как ни в чем не бывало!» Но предсказания не сбылись.Шли месяцы. Выписанный из роддома якобы здоровым, Арсений не делал попыток держать голову, не переворачивался, не тянулся к игрушкам, не реагировал на звуки и сутки напролет закатывался плачем. Однако врачи возможность болезни по-прежнему отрицали и лечения не назначали. Диагноз: детский церебральный паралич ребенку поставили только в четыре месяца, когда заболевание уже приобрело тяжелую, необратимую форму. Дело в том, что ДЦП – болезнь-маньяк. Как говорится, растет качественно, то есть с каждым упущенным без лечения днем, все сильнее и сильнее калечит человека. Чем раньше начинается реабилитация, тем больше шансов перенаправить работу поврежденных участков мозга к неповрежденным. То есть дать возможность больному ребенку развиваться как можно ближе к норме. К сожалению, в случае с Арсением время было безнадежно упущено.Чем тяжелее форма болезни, тем дороже реабилитация. Но чиновникам этого не объяснишь. Местный фонд соцстраха готов приобрести для ребенка и инвалидное кресло, и вертикализатор, но не такие, какие прописаны Арсению врачами, а намного проще, потому что в десять раз дешевле. Если бы реабилитацию начали еще в роддоме, возможно, эта простейшая техника и подошла бы мальчику, но теперь уже поздно. Кресло, которое даст Арсению возможность не корчиться от боли, стоит не 50, а 200 тысяч рублей. Мало того, если сейчас не приобрести именно то, что нужно, через некоторое время ситуация еще усугубится, и тогда уже потребуется операция по вправлению вывихнутых тазобедренных суставов. А это потянет за собой дополнительные траты, и так до бесконечности.Родители делают все, что могут, чтобы помочь сыну. Папа работает на двух работах, но ежедневные курсы массажа и ЛФК, курсы реабилитации и лекарства «съедают» больше половины и так небольших зарплат.Да, Арсения нельзя вылечить, но можно уменьшить его боль и не допустить того, чтобы его болезнь стала еще тяжелее и дороже в плане лечения. Родители мальчика умоляют поддержать их. Пожалуйста, помогите!Звоните:(499) 250-02-44 Татьяна - координаторКак помочь:Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать \\"Для Мешкова Арсения\\"Страница для перевода пожертвований с банковских карт:https://www.pomogi.org/stories/meshkov_arseniy/Пожертвовать через банкБлаготворительный интернет-фонд Помоги.ОргИНН 7702579448 КПП 770201001Р/с № 40703810022000000423Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. МоскваКор.счет № 30101810145250000411БИК 044525411Назначение: благотворительное пожертвование для Арсения Мешкова