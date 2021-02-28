Почему в сериале «Бомба» уркаган объясняет физикам, что такое цепная реакция

Историческая правда заменена детским мифом и это публика принимает за истину Фото: кадр из фильма

По производственной необходимости посмотрел сериал «Бомба». О создании советской атомной бомбы. Тема мне очень хорошо знакома – для того, чтобы написать биографию Сахарова, изучил историю Атомного проекта. Есть о чём снимать. Но от того, что я увидел, впал в ступор: неужели так бездарно и коряво можно снять кино на одну из самых увлекательных, трагичных, героических страниц нашей истории? Неужели можно так тупо, так по-детски переиначивать общеизвестные факты? Можно. Сейчас, кажется, всё можно.

Кадр из сериала «Бомба»

Начну с самой диковинной детали. Один из главных персонажей сериала – математик Михаил Рубин. По сюжету он из-за конфликта с Берией попадает в ГУЛАГ. Когда возникла необходимость создавать бомбу, его освобождают и он включается в работу. Но вот что вызвало изумление: Рубин, по воле авторов, превратился в лагере в урку. Даже в уркагана. Соответствующие повадки, соответствующие словечки. (Поясню: уркаган – злостный преступник-рецидивист. После отсидки он принимается за свое обычное ремесло, в результате чего опять оказывается за решеткой). Так вот: ни один из учёных, который прошёл через ГУЛАГ, не превратился в уркагана. Королёв, Ландау, Туполев, Глушко, Зильбер – можно назвать ещё десятка два имён. Не превратились в лагере в урок и диссиденты – это уже 60-80-е годы. Зачем авторам сериала понадобился такой диковинный кульбит в биографии персонажа, умом не понять. Я уж не говорю о том, что среди тех, кто участвовал в атомном проекте, такого персонажа не было. Ландау (он обсчитывал параметры бомбы) год провёл в подвалах Лубянки, но это было ещё до войны. И спас его Пётр Леонидович Капица. И в урку Ландау не превратился.

Кадр из сериала «Бомба»

Забавно было смотреть, как уркаган Рубин объясняет физикам, что такое цепная реакция. Среди слушающих Юлий Борисович Харитон, он будто первоклассник, раскрыв рот, внимает, как Рубин растолковывает ему, что дважды два это четыре. А между тем именно Харитон с Яковом Зельдовичем в 1939 году впервые осуществили расчёт цепной реакции деления урана. А это первый и громадный шаг к созданию атомной бомбы. Кстати, о Зельдовиче и намёка нет в сериале, что абсурдно. Два этих имени Харитон и Зельдович неразрывны, они были ведущими в проекте. Хорошо, что хоть Курчатова включили в число создателей бомбы.

Смешно смотреть в сериале, как для руководителей СССР стал неожиданностью взрыв в Хиросиме. Берия созывает срочное совещание, на котором устраивает разнос Курчатову. Непонятно. К тому времени разведка уже доставила чертежи «Малыша» (так называлась бомба, сброшенная на несчастных японцев) в Москву, и Курчатову они были знакомы. И Берия об этом знал. А ведь история, как и кто дал толчок советскому атомному проекту красивая и уникальная. Это увлекательная история. Бери и излагай её на языке кино. В разгар войны один из первооткрывателей спонтанного деления тяжёлых ядер Георгий Флёров (он служил авиатехником на Воронежском фронте) послал письмо Сталину, настаивая безотлагательно начать работы по конструированию и производству атомной бомбы. 11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение № 2872 «О мерах по успешному развитию работы по урану»… Ну, и так далее.

Кадр из сериала «Бомба»

Все персонажи сериала разговаривают одинаково на воляпюке хипстеров с подвёрнутыми штанишками, логика у сюжета, художественная и человеческая правда отсутствует, поступки вне характеров, мужчины действуют в женской логике под музыку роялей, которые стоят во всех кустах, а финал абсолютно дикий с точки зрения того, к чему всё шло до этого. Ни одному персонажу не веришь – это силуэты, вырезанные из картона. Но всё же есть один живой – Лаврентий Павлович Берия. Именно таким его и представляешь – жёсткий, жестокий, умный, ироничный, понимающий, психолог, воспитатель. Веришь любому его слову, веришь любому его поступку. Скорее всего, это удача актёра, который его играет. Но авторы фильмы всё же унизили Берию – его кабинет на Лубянке похож на кабинет секретаря райкома партии какого-нибудь захудалого района на Смоленщине. Я расхохотался, когда обнаружилось, что у Берии нет секретаря. Вообще нет. И из кабинета он выходит сразу в коридор. Очень смешно.

Кадр из сериала «Бомба»

Разумеется, я учитываю довод: так ведь это художники и они имеют право на художественный домысел и вымысел. Художник так видят. Так вот в фильме «Ленин в Октябре», вышедшем в 1937 году, главное действующее лицо – Сталин, он совершает Великую октябрьскую революцию, а Ленин у него на подхвате. Так увидел художник.

Я почитал отклики на сериал «Бомба». И ведущая тема в откликах: так вот как оно было на самом деле! Историческая правда заменена детским мифом и это публика принимает за истину. И наплевать публике, что всё в сериале, за исключением некоторых моментов, враньё.

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