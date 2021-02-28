Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Телевизор

«Музыкальная интуиция»: в этом шоу отогревают зачерствевшие сердца

В новом телепроекте есть то, чего публика ждет от любого зрелища со времен древнегреческого театра. Подробнее - в колонке нашего колумниста Сергея Ефимова
Сергей ЕФИМОВСергей ЕФИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Кто бы мог подумать, но вечерний ТНТ все чаще становится приятным, нестыдным времяпрепровождением

Кто бы мог подумать, но вечерний ТНТ все чаще становится приятным, нестыдным времяпрепровождением

Вокальные телешоу переживают ренессанс: каждый канал непременно хочет завести свое. Еще и бронзовый, чуть тронутый мхом «Голос» все так же звонок, пусть это уже и не самая популярная передача страны, а на другом канале уже с энтузиазмом громоздят стену на сто человек («Ну-ка, все вместе!»), пока еще на одном переодевают вокалистов в костюмы зверюшек, продуктов и предметов обихода («Маска»). О вкусах можно спорить, но факт: российскому телезрителю песня жить помогает.

Телевизионщики изобретают все новые и новые игровые интриги (когда просто поют, это скучно). Последнее точнейшее попадание - «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Формат придумали где-то не у нас (кажется, во Франции), но он идеально подходит для канала, где любят подурачиться. В свое время «Голос», где жюри отбирает участников на слух, не видя поющего, выглядел революционно, но тут пошли еще дальше: игрокам нужно решить, умеет человек петь или нет, только по тому, как он открывает рот под фонограмму. Его и не видно, и не слышно — есть только силуэт человека за ширмой.

В пересказе сюжет кажется редким идиотизмом, согласен. Всякого рода дурацких развлекух на ТНТ полным полно; смотришь — вроде иногда и в самом деле смешно, но в целом ничего особенного. Но в «Музыкальной интуиции» неожиданно нашлось то, чего публика ждет от любого зрелища со времен древнегреческого театра — катарсис.

Вообразите: члены звездных команд (а там Лазарев, Варнава, Дорогов, Соболев и пр. - в общем, привычный тээнтэшный молодежно-суповой набор) решают, что вот такой-то человек - поющий. Ему дают микрофон, включается музыкальное сопровождение и… оказывается, что поет человек как большинство людей - никак, а впечатления от этого такие же, как от пенопласта по стеклу. Ясен пень, команда рвет друг на друге волосы, но в целом происходящее выглядит весело. И только.

Но иногда человек оказывается со слухом и голосом.И душой. В него не очень-то и верили, а он как дал жару. В первом выпуске была девочка-программист - скромная, скромно одетая, выглядевшая на фоне привычно расфуфыренных звезд белой вороной. И… с первого куплета вернула всем веру в человечество. Просто самим фактом, что она есть — обычная девушка с прекрасным голосом, растворяющим свинцовые мерзости бытия. Не звезда и даже не студентка Гнесинки. Такого не случалось практически никогда в «Голосе», ставшем смотром матерых профессионалов, а в «Музыкальной интуиции» этих моментов было несколько. В какой-то момент Катя Варнава почти заплакала. Нечто бесплотное и прекрасное явилось ей и ее товарищам по игре — пришли народ профессионально повеселить, а тут такое. Заставляют быть настоящими, не по сценарию.

И что ценно, вся программа - сплошные качели: от чистой ржаки (это тоже необходимо в наш суровый век, тут у ТНТ нет конкурентов) к небесному откровению и обратно - чтобы высокий пафос не деревенел, не становился слишком осязаемым, будничным и вульгарным, как репризы уставшего от всего Дмитрия Нагиева.

Кто бы мог подумать, но вечерний ТНТ все чаще становится приятным, нестыдным времяпрепровождением. А всего-то надо было закрыть «Дом-2», концентрированно воплощавший лицемерие, давно ставшее фундаментом современного телевидения вообще.

КАРТИНА ДНЯ