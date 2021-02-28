«Клоуны» обосновались в Ярославле: Определились все пары плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА в третий раз подряд, и шестой раз в истории, выиграл Кубок Континента. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЦСКА в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил в Казани «Ак Барс» (1:0) и в третий раз подряд, и шестой раз в истории, выиграл Кубок Континента. Но самое интересное только начинается. Теперь армейцам столицы придется отстаивать свое чемпионское звание двухлетней давности. Напомним, что в прошлом году Кубок Гагарина был остановлен из-за пандемии на стадии четвертьфиналов и не был доигран.

В первом раунде плей-офф громкая вывеска: ЦСКА – «Спартак». Но здесь, похоже, все ясно. Красно-белые под руководством Олега Знарка запрыгнули в плей-офф в последний момент и вряд ли смогут дать настоящий бой армейцам.

Да и в двух других парах Западной конференции СКА и московское «Динамо» явные фавориты. И лишь в противостоянии «Локомотива» и «Йокерита» есть интрига, тем более что «клоуны» из-за жесткого карантина в Финляндии все матчи будут играть в гостях – в Ярославле.

А вот на «Востоке» ожидается более упорная борьба. Первый раунд плей-офф стартует 2 марта, а завершится (если понадобятся все 7 игр) 15 марта, то есть командам придется играть через день.

Пары плей-офф КХЛ

Западная конференция

ЦСКА (1*) – «Спартак» (8);

СКА (2) – «Динамо» Минск (7);

«Динамо» Москва (3) – «Северсталь» (6);

«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5).

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)

«Металлург» (3) — «Барыс» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)

*Место по итогам регулярного первенства в своей конференции.

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