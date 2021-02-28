«Клоуны» обосновались в Ярославле: Определились все пары плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА в третий раз подряд, и шестой раз в истории, выиграл Кубок Континента. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦСКА в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил в Казани «Ак Барс» (1:0) и в третий раз подряд, и шестой раз в истории, выиграл Кубок Континента. Но самое интересное только начинается. Теперь армейцам столицы придется отстаивать свое чемпионское звание двухлетней давности. Напомним, что в прошлом году Кубок Гагарина был остановлен из-за пандемии на стадии четвертьфиналов и не был доигран.
В первом раунде плей-офф громкая вывеска: ЦСКА – «Спартак». Но здесь, похоже, все ясно. Красно-белые под руководством Олега Знарка запрыгнули в плей-офф в последний момент и вряд ли смогут дать настоящий бой армейцам.
Да и в двух других парах Западной конференции СКА и московское «Динамо» явные фавориты. И лишь в противостоянии «Локомотива» и «Йокерита» есть интрига, тем более что «клоуны» из-за жесткого карантина в Финляндии все матчи будут играть в гостях – в Ярославле.
А вот на «Востоке» ожидается более упорная борьба. Первый раунд плей-офф стартует 2 марта, а завершится (если понадобятся все 7 игр) 15 марта, то есть командам придется играть через день.
Пары плей-офф КХЛ
Западная конференция
ЦСКА (1*) – «Спартак» (8);
СКА (2) – «Динамо» Минск (7);
«Динамо» Москва (3) – «Северсталь» (6);
«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5).
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)
«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)
«Металлург» (3) — «Барыс» (6)
«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)
*Место по итогам регулярного первенства в своей конференции.
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