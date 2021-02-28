Исповедь Алены Косторной после неудачи в финале Кубка России: "Прошу не делать конец света"

Алена Косторная. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финал Кубка России по фигурному катанию 2021 все ждали, как битву Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой за место в сборной России на чемпионат мира. Но Косторная, которая теперь выступает за команду "Ангелов Плющенко", неудачно выступила в короткой программе. И прокат в произвольной программе не позволил ей прорваться повыше. После своего второго проката в "Мегаспорте" Алена вышла для общения с журналистами, в отличие от первого дня, когда она проигонировала микст-зону.

- Естественно, я расстроена в целом, потому что и в произвольной программе получилось не все - может 3-4 элемента, в короткой программе тоже абсолютно не получилось. Пришлось с этим справляться, но я рада, что просто смогла сегодня выйти и выступить, - анализирует свое выступление фигуристка.

Алена полностью раскрыла тему своей произвольной программы, которую представила в финале Кубка России:

- Не могу сказать, что в произвольной программе есть какая-то "личная" история. Общий смысл - это "девушка сквозь время". То есть в начале я рассказываю и показываю настоящее. Вторая часть, медленная - это прошлое. Она начинается со слов, не помню... Но суть в том, что я еду и тянусь за воспоминаниями. Там должно было быть очень много мелких, но плавных движений. Но сегодня они не получились. Но я надеюсь, что эту программу и короткую смогу прокатать уже в следующем сезоне. Чтобы она была четкая и отточенная и показать, какая она есть. И соответственно третья часть - я говорю о том, что сейчас могу представить будущее, свое будущее. И уже бегу и двигаюсь к нему.

Говоря же о том, что произошло для Алены Косторной в плане борьбы за чемпионат мира 2021 года, то фигуристка сказала откровенно:

- Конечно же, для любого спортсмена это очень обидно. Потому что в прошлом сезоне очень хотела туда попасть. Но вот так вот складывается в спорте - что-то приобретаешь, а что-то теряешь. Поэтому не надо строить из этого конец света. Потому что я хочу кататься. И вот сейчас я понимаю, что говорила, что после олимпийского сезона я закончу. И это уже настолько близко уже, что я всерьез начинаю задумываться - почему бы и не кататься дальше, если, скажем, здоровье будет позволять. Сколько бы я ни говорила о том, что вот, я закончу, на самом деле я не могу представить свою жизнь без фигурного катания. Потому что каждый день бывает что-то и этого будет очень сильно не хватать. И поэтому я склоняюсь к тому, что я буду кататься, пока мне позволяет мое здоровье.

- Был ли смысл менять две программы? - уточнили у Косторной.

- Я должна была их поменять еще перед чемпионатом России. Главное - было попробовать, потому что они мне нравятся больше, чем предыдущие и я наконец-то смогла попасть в тот образ, который мне комфортен. Не могу сказать, что прошлые программы были неудобны или некрасивы. Но вот так получилось.

- Вчера вы говорили, что "завтра не будет". А когда же вы поняли, что завтра будет всегда? - намекнули на неудачу в первый день соревнований.

- После такого сегодня "завтра" уже не будет. Для меня было шоком, что я раз и не прыгнула. И не прыгнула не потому, что... ну вот бывают разные обстоятельства. А я не прыгнула потому, что вот поехала и вообще забыла, как прыгать. Я просто ехала в ступоре. И мне было очень обидно, и не понятно, почему я, столько времени выступаю, никогда такого не происходило, а сейчас же произошло. И я побоялась не дай Бог это повторится еще раз.

Но при этом, Алена Косторная сказала - что после таких соревнований она поняла, что сможет преодолеть любую неудачу.