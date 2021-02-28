Майя Хромых, победив Камилу Валиеву в произвольной программе Кубка России: "Нет никаких эмоций, все оставила на льду"

Фигуристка Майя Хромых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигуристка Майя Хромых за свой прокат в произвольной программе финала Кубка России получила невероятную сумму в 162,19 балла. Она в этом прокате смогла обыграть Камилу Валиеву, которая за счет хорошего первого выступления, смогла одержать победу на турнире. Хромых удалось сделать четвертой тулуп и четверной сальхов впервые в карьере.

- Я долго работала над этим, много катала. Вся работа принесла свои плоды. Это отработка ошибок, исправление ошибок, много повторений, связок, - говорит спортсменка после завершения выступления в Москве.

- Скажи, а сколько за день четверных делаешь во время тренировок?

- Много попыток это тоже не есть хорошо. Но стараюсь на каждой тренировке стараюсь по четыре делать их, выезжать.

- Что тебе после проката сказала Этери Георгиевна?

- Тренер поздравила меня с тем, что я наконец-то сделала четверные прыжки. Ну и был разбор небольших ошибок. Сейчас я уже ничего не чувствую, потому что все оставила на льду. Есть какое-то понимание, что я это наконец сделала, но никаких эмоций, просто опустошение. Я просто стараюсь делать то, что я умею.

- Есть ли мечта теперь попасть на Олимпиаду?

- Да, конечно, есть огромное желание попасть в олимпийскую сборную. А там уже - бороться за места на пьедестале.

- Твой текущий контент - это максимум?

- Конечно же нет, совершенству нет предела, буду усложняться. Буду учить тройной аксель, усложнять дорожки и вращения, - сказала Хромых после своего проката.

По итогам двух выступлений фигуристка заняла второе место. Но в сборную России попасть не сможет, поскольку подпадает под возрастные ограничения - ей нет 15 лет.