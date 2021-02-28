Успешно выступив в финале Кубка России, Туктамышева раскрыла секрет своего долголетия в фигурном катании

Елизавета Тухтамышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Возмутительница спокойствия" последних дней фигуристка Елизавета Туктамышева заняла четвертое место в финале Кубка России. И даже оставшись без медалей турнира, она смогла одержать очную победу в битве за место в сборной России на чемпионат мира-2021. Фигуристка в 2015 году уже побеждала на турнире, и вот теперь только сейчас имеет все шансы попасть на престижный турнир.

- Я не хочу ставить никаких задач по месту, хочу классно подготовиться и использовать этот шанс, чтобы показать свои программы не только в России, но и на весь мир. Никогда не говорю наперед, этого никто не знает, - сказала фигуристка после завершения прокатов в "Мегаспорте".

Но все-таки Лиза сказала, что для нее было очень важно попасть в число лучших и сразиться за место в сборной на чемпионате мира 2021:

- Я надеялась на чемпионат мира, в этом сезоне я рассчитывала на него. В этом сезоне после чемпионата России были шансы на чемпионат мира и я прям вот работала на этот турнир. Я так давно не была на чемпионате мира, я просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там.

Елизавета Тухтамышева и ее тренер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурное катание не стоит на месте, поэтому Туктамышева сказала, что готова к битве с новыми соперницами. Потому что пока те три фигуристки, которые оказались выше нее, не могут претендовать на место в сборной на взрослых турнирах:

- Знаю, что в следующем сезоне будет очень много соперниц хороших и фигуристок. Я уже к этому старту усложнила контент и надо этот контент довести его до ума. Уже с этим контентом мне будет не стыдно выступать на чемпионате мира.

Туктамышева очень выделяется на фоне всех тех фигуристок, которые сейчас являются топовыми в мировом фигурном катании. Поэтому когда ее спросили, как же ей удается так долго быть на виду (Лизе 17 декабря исполнилось 24 года - прим.ред.), то она призналась:

- Моя жизненная легкость, но я не всегда такая. Просто меня плохо знаете (улыбается). Если бы я была тяжелым грустным товарищем, то я не каталась бы так долго. Позитивный настрой он очень важен по жизни, я стараюсь не терять его. Потому что он помогает двигаться дальше.

Елизавета Тухтамышева на льду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И как доказательство открытости и честности Лизы - это ее пояснение по поводу ошибки во время вращения во время проката в "Мегаспорте":

- Эмоции захлестнули, потеряла контроль. Хотела мощно сделать смену позиции, а получилось как всегда, когда хочешь сделать что-то лучше. Получилось такое нелепое вращение.

Окончательное решение по составу сборной России на чемпионат мира - за федерацией. Как ожидается, 1 марта будут расставлены все точки в этом вопросе.