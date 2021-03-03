Когда зазвонил телефон…

Александр Белл у прапрадедушки наших смартфонов, 1892 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бесспорно, что телефон изобрел Александр Грейам Белл. Как и бесспорно, что целый ряд личностей оттеснял его от великого создания, пытаясь присвоить первенство себе. Сам Белл был весьма скромным, не выступал, проталкивая свое изобретение, - он сидел и ждал, что будет дальше.

И если бы не его тесть, пробивной, схвативший под мышку довольно громоздкое изобретение зятя и буквально ринувшийся в патентное бюро, навряд ли бы имя Белла, кстати, в переводе с английского означающее «звонок», - навряд ли Александр Белл дозвонился бы до нас. Всего на два часа раньше Хаббард, отец его жены, даже и не спросив разрешения изобретателя, явился в патентное бюро, нежели некто Элиша Грей, тоже пустившийся бегом в то бюро со своей заявкой на изобретение.

Разница в том, что прыткий Хаббард принес уже готовое изобретение Белла, а Грей извлек из кармана бумагу, где описывал то, что он только собирался изобрести. И развязалась тяжба - долгая и изнурительная. Справедливость на этот раз восторжествовала.

Но сколько же еще предстояло Беллу с телефоном намучиться… Американцы, умевшие ухватить суть нового, не отнеслись к телефону всерьез, более того, обрушили на изобретателя волны сарказма: кому нужен этот аппарат?!

Короче, издевались как могли. И вот знаменательный день: летом 1876 года в Филадельфии, на Выставке столетия, император Бразилии Педро II замедлил шаг возле некоего нескладного сооружения - телефона, возле которого сидел сам скучающий и изнемогающий от жары Белл. Император возжелал увидеть прибор в действии. Дон Педро был поражен! Его пышная свита, отталкивая друг друга, пыталась прорваться к телефону и испытать его в действии. И вот тогда газеты возопили о великом изобретении, сделанном выходцем из Шотландии, а теперь - американцем по имени Александр Грейам Белл.

А дальше вокруг телефона стало твориться невообразимое. Множество деловых людей освоили производство аппаратов Белла, нажились на этом, а сам изобретатель в силу полного отсутствия предприимчивости оставался ни с чем.

В России первый телефон, точнее, уже первую телефонную станцию установили в 1882 году. И сделала это международная телефонная компания Белла. Соединил Белл не только людей, но и континенты: когда по дну Атлантического океана из Европы в Америку проложили телефонный кабель длиной в четыре тысячи километров. И теперь нам кажется, что телефон был всегда.