Девятиклассники будут писать только одну выпускную контрольную

Ситуация с коронавирусной инфекцией диктует особый подход к сдаче выпускных экзаменов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итак, премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано постановление, существенно облегчающее жизнь выпускников 9-х и 11-х классов в этом году. Как будут организованы школьные испытания 2021 года подробно в эфире Радио «КП» рассказал директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Евгеньевич Семченко:

- Ситуация с коронавирусной инфекцией уже второй учебный год диктует нам особый подход. И наша задача, как органа, осуществляющего государственную политику в сфере общего образования, максимально обеспечить права детей всех категорий и объективность проведения экзаменов.

В чем это будет выражаться? Все выпускники девятых классов в этом учебном году будут сдавать экзамены по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена.

- Как и в прошлые годы?

- Нет, в прошлом году ГИА-9 не было, а в 2019-м году - до коронавирусной ситуации - так и было. Два обязательных экзамена, но в этом году они будут чуть-чуть в другой форме. В форме основного экзамена.

А вот предметы по выборы в этом году девятиклассниками сдаваться не будут. Но они должны будут сдать контрольную работу по предмету, который выберут сами.

- Одну?

- Да, одну контрольную работу. Мы дали право каждому субъекту, исходя из собственной ситуации, принять решение по изменению даже количества заданий в этой контрольной работе, определению ее продолжительности и учету результатов.

- А когда будут известны эти параметры?

- В ближайшее время. У нас вместе с нашими коллегами из Рособрнадзора уже подготовлены проекты документов, которые выйдут вслед постановлению, подписанному премьер-министром.

- Вы подчеркиваете, что русский и математику выпускники будут писать в формате основного экзамена. В чем его отличие от ОГЭ?

- Раньше у нас итоговая аттестация проходила как бы в двух формах. Теперь это будет чуть-чуть скорректированная форма основного экзамена.

- Учителя знают, как к ней готовить?

- Конечно. По форме тут ничего нового нет.

- Одна контрольная работа. Чем должен руководствоваться девятиклассник, выбирая ее?

- Он должен определиться что будет делать дальше и – идти в колледж или в профильные десятый-одиннадцатый классы. И исходя из этого выбрить предмет, по которому будет контрольная.

- Школы должны дать возможность сдать контрольную по любому предмету?

- Конечно.

В 2021 году выпускные экзамены будут по-прежнему проходить в условиях пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Про итоговую аттестацию одиннадцатиклассников

- А с одиннадцатыми классами какая ситуация?

- Я напомню ситуацию прошлого года. Тогда тем детям, кто не поступал в вузы, аттестаты выдавались по текущей успеваемости. Сейчас, если ребенок не планирует поступать в вуз, он должен сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский и математику.

- Разделения на базовую и профильную математику уже нет?

- Нет. Базовая математика в этом году не проводится для одиннадцатиклассников.

- То есть - общий экзамен по математике, как и было лет пять назад?

- Да. Для не поступающих в вузы – два обязательных экзамена: русский язык и математика.

А те, кто поступают в вузы, должны будут сдать только один экзамен - по русскому языку. И дополнительно к нему два, три или четыре предмета, в зависимости от того, какие предметы требуются для поступления в вузы на выбранные направления подготовки.

- То есть гуманитарии могут уже сейчас радоваться – они избавлены от математики?

- Да.

Мало того, если ребенок претендовал на медаль, то при условии сдачи ЕГЭ по русскому на 70 баллов и более и при аттестате, в котором по всем предметам у него пятерки, он получит медаль «За особые успехи в учении».

- По сути дела, математика в этом году для 11-х классов стала предметом по выбору?

- Да.

А детишки с ОВЗ, кстати, которые учатся в 11-х, и 9-х классах, могут по своему желанию для получения аттестата выбрать не два предмета, а один – русский или математику.

Экзамен в форме ЕГЭ по русскому будет проходить в два дня из-за эпидемиологической ситуации и ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Про сроки

- В прошлом году перенесли сроки сдачи ЕГЭ на июль. Сейчас ситуация с пандемией стабилизировалась. Понятны ли уже сроки проведения экзаменов и будет ли досрочная волна, как это было до пандемии?

- Примерные даты известны. Досрочного периода не будет. Основной период будет проходить с 31 мая по 25 июня. При этом экзамен в форме ЕГЭ по русскому будет проходить в два дня из-за эпидемиологической ситуации и ограничений. Будут резервные сроки. Будет дополнительный период проведения экзаменов, как это проходило в прошлом году, с 12 июля по 17 июля. И будет сентябрьский этап – только для тех детей, кто не сдал ГВЭ и не получил аттестат.

- Давайте подчеркнем, что пока эти сроки не объявлены, ситуация с пандемией может меняться.

- Это ориентировочные сроки.

Будет сентябрьский этап – только для тех детей, кто не сдал ГВЭ и не получил аттестат. Фото: Олег ЗОЛОТО

Про выбор экзаменов

- Обращу внимание на то, что в ближайшее время после выхода всей нормативной документации будет дано время для корректировки предметов, которые дети уже выбрали или планируют выбрать.

- То есть одиннадцатиклассники могут пересмотреть набор экзаменов по выбору?

- Безусловно.

- Давно уже говорилось о том, чтобы надо как-то скорректировать сдачу ЕГЭ. Облегченный вариант 2021 года – это только на нынешний учебный год или такие изменения будут закреплены и в дальнейшем?

- Эти особенности только на один год. Что будет в следующем году - посмотрим. Я надеюсь, что все будет нормально, и мы вернемся к традиционной форме проведения итоговой государственной аттестации, к традиционным срокам и правилам. Но это не означает, что возможна корректировка как формы, так и содержания ЕГЭ.

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