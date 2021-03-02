Юбилейная шутка Михаила Горбачёва: Вы еще не похоронили меня? А интервью - печатайте, договорились...

Михаил Горбачёв
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Михаил Сергеевич! Это Гамов, «Комсомолка».
- Алло?
- Это Гамов, «Комсомольская правда». Слышно?
- Слышно.
- Михаил Сергеевич, вас просто хотел поблагодарить за интервью. Вы мне комментировали телефонный разговор Путина и Байдена, и все это хорошо вышло. И все цитировали Горбачева. Вот. Все хорошо получилось. Спасибо вам.
- Вы еще не похоронили меня?
(Михаил Сергеевич здесь явно намекает на «сенсационные» сообщения, периодически появляющиеся в СМИ - чаще всего, зарубежных - о «смерти Михаила Горбачёва», и которые он обычно сам же и опровергает.)
- Михаил Сергеевич!.. Вы плохие мысли от себя гоните. Хорошо? Договорились?
(Шутки самого Горбачёва на эту грустную тему лично меня шокируют, он же иногда считает их вполне уместными - особенно, если учесть, насколько падки СМИ на такого рода публикации. Однажды - было это лет пять назад - звонит мне: «Александр, это Горбачёв, тот самый, которого на том свете давно с фонарями ищут». Ну, что ты будешь с ним делать!)
- А я нашел интервью ваше, Михаил Сергеевич, которое брал у вас несколько лет назад. (Оно не публиковалось.) Я хочу ко дню рождения выбрать самые позитивные вещи и опубликовать в «Комсомольской правде». Там вы очень хорошо говорите. Вот. Вам потом газету покажут. Хорошо?
- Ну, смотри, ты же должен соображать. Я хуже соображаю в этом деле.
- В общем, я вас не подведу, Михаил Сергеевич.
- Давай, чтобы я глянул тогда.
- Там все нормально будет. Не волнуйтесь. До вас не дозвониться. Как я вам покажу? А кому показать надо?
- Ну, ладно. Пока.
- Я все хорошо сделаю, ладно? Договорились?
- Пока.
- И ещё напишу, что вы сказали, чтобы «Комсомолка» вам подарила поддержку.
(Так Горбачёв ответил в одном из февральских интервью, когда я у него спросил, какой подарок он хотел бы получить от «Комсомольской правды» на 90-летие.)
- Договорились.
- Все, спасибо. Значит, 2 марта будет ваше интервью. До свидания!
(Интервью Александра Гамова с Михаилом Горбачёвым - в столичном и региональном выпусках «Комсомольской правды» и на kp.ru)
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