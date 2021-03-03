Лучшие способы поднять иммунитет

Хорошее настроение и «живые» витамины - прекрасные средства для укрепления иммунитета. Фото: Shutterstock

Об этом мы поговорили с профессором кафедры пульмонологии ИКМ им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), д. м. н. Натальей Автандиловной Распопиной.

- Наступает весна. Хочется как-то поддержать себя, чтобы не разболеться. Есть ли какие-то универсальные советы, чтобы поднять иммунитет?

- Весна - прекрасное время года: отступают холода, чаще появляется солнце, пробуждается природа. Вспомните замечательные строки песни Людмилы Ивановой и Валерия Миляева: «Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают… и не до сна… люди головы теряют, и это время называется весна». Самый лучший способ поднять иммунитет - это хорошее настроение, физическая активность и позитивный настрой.

Конечно, на фоне смены сезонов, чаще в конце зимы, возможны различные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, риновирус). В этом случае при невысокой температуре стоит вспомнить про народные средства и противовирусные препараты, которые и с вирусной инфекцией поборются, и вреда не принесут. Например, Эргоферон. Весной, в период таяния снега и цветения деревьев, важно помнить, что появление насморка не всегда имеет отношение к простуде, возможно, этот симптом связан с аллергией, а следовательно, необходима консультация аллерголога и применение противоаллергических средств.

- Весной люди традиционно думают о покупке витаминов. Все-таки надо их искать в продуктах - или пить витаминные комплексы? И так ли сильно витамины в таблетках влияют на иммунитет?

- К счастью, массированные закупки витаминов в аптеках - это пережиток советского прошлого, когда зимой не было свежих фруктов и овощей. Загляните сегодня на прилавки и в холодильники: вы в любое время года найдете разнообразные овощи, фрукты, огромный выбор цитрусовых - кладезь важных и необходимых витаминов. Если же говорить о нехватке витаминов, то, скорее всего, речь может идти о витамине D. Мы все с вами провели тяжелый год в изоляции, зимой практически не было солнечных дней, и действительно мог возникнуть дефицит этого витамина. Недостаток витамина D во многом определяет наше настроение и ощущение усталости. Компенсировать его недостаток можно как с помощью лекарственных форм, так и простыми прогулками на свежем воздухе в солнечные дни. Я бы хотела особо подчеркнуть: витамины - это вещества, которые необходимы нашему организму в микродозах. Их недостаток оказывает влияние на состояние организма и иммунитет, но это поправимо. А вот избыток витаминов, то есть гипервитаминоз, возникающий при бесконтрольном применении витаминных средств, может привести к серьезным и трудноизлечимым последствиям.

- Сейчас идет прививочная кампания. Если сделать сейчас прививку, это как-то скажется в целом на иммунитете? Хуже не будет?

- Делать или не делать прививки, каждый должен решать сам. Заразиться и потом, не дай господь, тяжело болеть или заблаговременно изолировать себя от окружающего мира и бояться подхватить болезнь - это тоже варианты, которые каждый выбирает самостоятельно. Вакцинироваться и защитить себя от подобных рисков, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение. Ничего плохого с иммунитетом не будет, скорее это напоминание ему о том, как нужно бороться с инфекцией. Ну а тренинг, как мы знаем, полезен в любом деле. Так что хуже точно не будет, важно только не вакцинироваться в период обострения хронических заболеваний или во время текущей любой инфекции, т. к. у организма может не хватить сил на борьбу на нескольких фронтах.