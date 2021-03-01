Новый знак "фотовидеофиксация" в России с 1 марта 2021: что означает и как выглядит

В отличие от старых табличек №8.23, которые крепились к другим знакам и светофорам, новый знак №6.22 должен быть установлен отдельно. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 марта 2021 года на дорогах России можно будет увидеть новый дорожный знак "Фотовидеофиксация".

Вступившее в силу постановление правительства говорит, что новый знак будет предупреждать летящих по трассам водителей об установленных видеокамерах за 150-300 метров.

В отличие от старых табличек №8.23, которые крепились к другим знакам и светофорам, новый знак №6.22 должен быть установлен отдельно. Так, чтобы его не заслоняли другие знаки.

Новый знак теперь будет виден автолюбителям издалека даже ночью при свете фар.

В отличие от старых черно-белых прямоугольных табличек, новый знак сделали крупнее.

Он стал квадратным, а изображение видеокамеры на нем выделили голубым фоном.

Действие старых табличек утратит силу с 1 сентября. Они уже не будут предупреждать, но смогут напоминать.