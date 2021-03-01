Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: «После появления COVID-19 грипп почти исчез»

В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всем мире. Фото: Shutterstock

- В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всем мире. Тенденция началась еще прошлой весной, когда в России гриппозная инфекция довольно быстро закончилась на фоне появления COVID-19. Такая же ситуация была в Китае, где заболеваемость гриппом в начале 2020-го года быстро пошла на спад. А затем и у нас стало очевидно, что прошлый год отличается от всех предыдущих - распространение гриппа сошло на нет, - рассказывает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Почему так произошло, какую роль мог сыграть коронавирус в исчезновении гриппа и что нас может ждать дальше - об этом один из ведущих экспертов по гриппу рассказал в интервью «КП».

КУДА ПРОПАЛА «ИНФЛЮЭНЦА»

- В южном полушарии конец весны - начало лета это самый пик эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, - поясняет Дмитрий Лиознов. - И вдруг в 2020-м оказалось, что гриппозной инфекции там практически нет. Вначале была версия, что это из-за недостаточного количества тестирований на грипп - ведь большинство лабораторий сосредоточились на выявлении возбудителя COVID-19. Но, когда проанализировали, выяснилось: исследований проводится вполне достаточно, а вируса гриппа действительно нет.

Сейчас мы это видим уже и в северном полушарии, где грипп должен был появиться, начиная с прошлой осени.

- Почему же так происходит?

- Объяснений может быть несколько. Первое – изменение нашего поведения. Снижение миграции: туристических поездок, командировок и т.д. Мы видим, что это по всему миру происходит. Потоки населения, которые раньше активно передвигались из одного региона в другой, перенося вирус гриппа, сейчас резко снижены.

Второе: мы применяем противоэпидемические меры, каких не было в таком строгом режиме ни в один из эпидсезонов гриппа. Это дистанцирование, использование масок, распределение потоков пациентов в медицинских учреждениях.

Несомненно, эти факторы сыграли роль. Есть такое понятие - базовое репродуктивное число. Оно показывает, сколько здоровых людей потенциально может заразить один заболевший. Для гриппа это число 1,3 - 1,5. А для Ковида достигает 3,5, то есть в два с лишним раза выше. Поэтому при соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий риск заразиться гриппом становится ниже. Но для предупреждения ковида этого недостаточно, как мы видим.

И, конечно же, важно учитывать, что в этом году против гриппа было привито практически 60% населения страны. Это тоже имеет большое значение.

КОГДА ОДИН ВИРУС МОЖЕТ ВЫТЕСНИТЬ ДРУГОЙ

- Дмитрий Анатольевич, что вы думаете о версии «ковид вытеснил грипп» - с научной точки зрения такое вообще возможно?

- У нас пока нет подтвержденных данных о взаимодействии между собой возбудителей гриппа и COVID-19 в организме человека. Но в принципе такой механизм известен, он называется «интерференция вирусов» - когда один подавляет другой. Отрицать, что такое возможно и в данном случае, - нельзя.

- А какие есть примеры «неуживчивости» вирусов?

- Если человек заразился вирусами гепатитов В и С, то обычно доминирующим выступает вирус гепатита С. Но повторю: пока таких данных про подавление вируса гриппа возбудителем Ковида нет.

С другой стороны, в мире есть наблюдения о сочетанной инфекции – когда пациенты инфицированы возбудителями COVID-19 и гриппом одновременно. Известно, что, в частности, у пожилых людей такое сочетание протекает более тяжело и приводит к худшим последствиям.

Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГРИППА БЕСПОКОИТ ЭКСПЕРТОВ

- Вы много лет изучаете грипп. Нынешняя ситуация, когда его нет с нами, у вас как исследователя какие чувства вызывает? Это что-то чрезвычайное?

- Конечно, в целом ситуация уникальная. Она имеет свои плюсы, но, в то же время, вызывает определенную озабоченность.

- Почему?

- Плюсы понятны: люди не болеют гриппом, это хорошо. Не болеют одновременно двумя инфекциями (грипп и Ковид). Как я уже упоминал, в этом году у нас в стране максимальное количество населения за всю историю было привито от гриппа.

В чем сложность того, что мы не выявляем грипп или выявляем в относительно небольшом количестве? Встает вопрос о вакцинации в следующем году. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения проводит изучение вирусов в межэпидемический период у нас и в период эпидсезона в южном полушарии. Это нужно, чтобы выработать рекомендации: какие вакцинные штаммы понадобится использовать на следующий сезон.

Традиционно в конце февраля – начале марта каждого года ВОЗ объявляет производителям, какие штаммы следует использовать для производства гриппозных вакцин. И это происходит на основе оценки тысяч вирусов гриппа.

В этом году ситуация другая, вирусов гриппа было немного. И, конечно, это осложняет разработку рекомендаций, которые эксперты ВОЗ должны будут дать по вакцинным штаммам.

ПОМОГУТ ЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОВИДА ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА, ПОЛИОМИЕЛИТА И БЦЖ?

- Дмитрий Анатольевич, на заре пандемии обсуждалась гипотеза, что прививка от гриппа может каким-то образом способствовать защите от ковида. Эта точка зрения уже полностью отметена, считается несостоятельной?

- Это касается любых вакцин. Прививки, не являющиеся специфическими по отношению к данному возбудителю, не защищают. Неважно, противогриппозные это или другие вакцины - они, конечно же, не работают против инфекций, на которые не направлены.

С другой стороны, вакцинация от гриппа хороша тем, что, по крайней мере, предупреждает развитие гриппозной инфекции и риск сочетанной инфекции грипп + Ковид.

И еще известно, что вакцинация от гриппа или другие вакцины могут стимулировать неспецифический иммунитет, то есть в целом повышать защиту человека. Но важно понимать, что в отличие от прививки против конкретного возбудителя это может работать не у всех и не всегда. Поэтому, например, пока нет убедительных подтверждений, что БЦЖ или полиомиелитная вакцина вносят весомый вклад в защиту от COVID-19.

В ТЕМУ

Две прививки в одной ампуле

- Нужна ли нам комбинированная прививка против гриппа и коронавируса?

- Пока непонятна судьба коронавирусной инфекции. Станет ли она сезонной, постоянной? Или все-таки сейчас пройдут этапы высокой заболеваемости и вакцинация населения, и у нас сформируется достаточно стойкий иммунитет? Если исходить из того, что этот возбудитель будет постоянно с нами жить, то, конечно же, нужна вакцина, которая будет защищать одновременно и от гриппа, и от коронавируса.

Наш институт сейчас разрабатывает вакцину такого рода на основе вектора вируса гриппа. Как мы надеемся, она будет давать иммунную защиту и от коронавирусной, и от гриппозной инфекции.

- Когда может появиться такая прививка?

- Если все пойдет хорошо, то в начале осени мы сможем начать клинические исследования, чтобы к Новому году получить результаты первой и второй фазы применения вакцины у здоровых добровольцев.

Продолжение следует. Во второй части материала читайте о том, чем на самом деле похожи и различаются грипп и COVID-19, а также почему большинство людей переносят ковид легко или бессимптомно.

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