Вездеходы-скорые заступили на дежурство на удаленных месторождениях Сибири

Медицинские вездеходы смогут круглый год и в любую погоду оперативно доставлять медиков в самые удаленные участки Шингинского месторождения и Урмано-Арчинской группы участков «Газпромнефть-Востока». Техника повышенной проходимости будет обслуживать автономные промыслы, которые с мая по декабрь отрезаны от цивилизации сотнями километров Васюганских болот в Томской области.

Две машины скорой помощи на базе снегоболотохода «Трэкол» будут обслуживать работников Шингинского, Урманского, Арчинского, Смоляного и Кулгинского месторождений. Эти промыслы расположены на территории площадью свыше 350 кв.км в Парабельском и Каргасокском районах Томской области. Благодаря своим техническим характеристикам, автомобили способны преодолевать болотные топи и речные преграды. Это особенно важно, учитывая автономность промыслов, которые с мая по декабрь отрезаны от цивилизации и объектов медицинской инфраструктуры сотнями километров Васюганских болот. Зимой связь с месторождениями осуществляется по временным дорогам – «зимникам». В экстренных случаях «Трэколы» в любое время года смогут доставлять работников до в ближайший населенный пункт – город Кедровый, расположенный в 115 км от Урманского месторождения.

Вездеходы будут использованы как для оказания неотложной медпомощи, так и при противодействии распространению коронавирусу. Машины оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить как стандартный комплекс исследований, так и реанимационные процедуры. На борту «Трэколов» имеется аппарат искусственной вентиляции легких и система автоматической подачи кислорода, электрокардиограф, дефибриллятор, инфузомат для дозированного введения лекарственных препаратов и др.

«Главная ценность «Газпромнефть-Востока» и основа успеха всех наших проектов - это люди. И мы не только последовательно улучшаем условия труда и создаем современную экосистему для развития всех членов нашего коллектива, но и постоянно повышаем стандарты производственной безопасности и медицинского обслуживания, - пояснил заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по производственной безопасности Дмитрий Сенин. - Современные вездеходы гарантируют высокую скорость предоставления врачебной помощи на автономных промыслах и будут востребованы, в том числе, и в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом».

В перспективе медицинские вездеходы планируется вывести на дежурство еще на двух промыслах – на юго-западной части Крапивинского и Западно-Лугинецком месторождении.

«Газпромнефть-Восток» стал первым недропользователем в Томской области, оснастившим свои промыслы дорогостоящими и высококлассными машинами медицинской скорой помощи. Работа на месторождениях носит автономный характер, у нефтяников есть свои медицинские службы, но факт усиления их звеном специализированной техники свидетельствует о важности оказания помощи своим сотрудникам в любых чрезвычайных условиях», - отметил Сергей Дмитриев, начальник Департамента здравоохранения Томской области.