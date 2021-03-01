Как меня американские хакеры взламывали

«Яндекс» американцы взломали еще в начале 2000-х? И им до сих пор ничего так и не было? Фото: Shutterstock

В ближайшее время Россию ждут новые американские санкции - и не только «за Навального». Пресс-секретарь Белого дома Псаки даже уточнила, что это вопрос «недель, а не месяцев». А журнал Time в праздничный день 23 февраля порадовал нас деталями: дальше терпеть распущенность и наглость «русских хакеров» в США не намерены.

Особенно умиляет такой пассаж авторов статьи: «Шпионаж - это деятельность, которую США и практически все другие страны проводят против противников и даже союзников. Но высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что рассматривают российскую деятельность как нечто большее, чем просто классический шпионаж». То есть русские перешли все соблюдаемые настоящими джентльменами границы…

Что там мы у них повзламывали в последнее время, сказать не берусь, не специалист. А вот как меня еще в далеком 2004 году американские «хакеры» выпотрошили, расскажу.

Был я в то время собкором «Комсомолки» в Нью-Йорке. Как и всякий журналист, искал контакты среди экспертов, прежде всего по России. Напросился я на интервью с основателем и руководителем известного аналитического центра Eurasia Group Иэном Бреммером - тогда молодым и ярким политологом, специалистом по постсоветским странам. Интервью вышло в газете. А я познакомился в этом центре с секретаршей Иэна, русскоязычной девушкой из Узбекистана, и парнем из Мексики, аналитиком по Латинской Америке.

Очень доброжелательно настроенная к россиянину, своему бывшему соотечетственнику, секретарша предложила мне: а давайте я внесу ваш электронный адрес в рассылку нашего аналитического бюллетеня. Бюллетень никаких секретов по определению не содержал, в нем - аналитика и прогнозы, главным образом, самого Бреммера. Но за подписку на него надо платить деньги. Мне же предложили, как журналисту из России, бесплатно. Кто откажется?

И получал я пару недель этот бюллетень. Для понимания американской оценки проблем на постсоветском пространстве был он вполне полезен. Но вдруг - перестал приходить. Примерно через неделю звоню из корпункта девушке-секретарю: не приходит мне больше ваш бюллетень, в чем дело? На том конце провода, как говорят в таких случаях, явное недоумение. А потом и разъяснение: вы же сами отказались от подписки!

Тут уже недоумение на моем конце провода. Не было такого!

- Вы прислали нам письмо по электронке и попросили вычеркнуть из рассылки…

- Не слал я такого письма. Оно у вас сохранилось? Перешлите мне!

И через пару минут получаю «мое» письмо, написанное в подчеркнуто хамской манере: «Прошу вас раз и навсегда исключить мой адрес из всех ваших рассылок. Меня это не интересует». И главное - письмо отправлено действительно с моего адреса!

Пришлось заводить новый. Специально, чтобы получать этот бюллетень. Но вскоре новый адрес был просто заблокирован.

И еще одно письмо за меня написали и отправили. Встретился я с парнем-мексиканцем. Поговорить было о чем, ведь до этого я семь лет работал собкором «газеты миллионов», как тогда называли «Комсомолку», в Мексике, знал и любил эту чудную страну. После встречи, на которой я попросил моего знакомого помочь разобраться мне с политическими изменениями в Латинской Америке, где чуть ли не повсеместно к власти стали приходить левые, от него - тишина. Через какое-то время звоню ему: «Привет! Куда ты пропал?» И опять то же «недоумение» в ответ, а потом разъяснение с явной обидой.

- Ты же сам сказал, что больше не будешь со мной встречаться…

- Когда? Что за чушь!

- Ты же прислал мне письмо.

Тут я уже стал о чем-то догадываться.

- Оно сохранилось? Перешли мне!

И получаю. Опять в подчеркнуто хамской манере якобы я написал моему знакомому: «Последняя наша встреча была пустой тратой времени. Больше прошу меня не беспокоить».

Какие-то грубые «хакеры» в Штатах писали за меня письма, явно желая рассорить меня с моими корреспондентами. Нет, я понимал, что после теракта 11 сентября 2001 года в Америке приняли Патриотический акт, по которому за всяким иностранцем по определению устанавливалась прослушка. Да я и не возражал - какие у журналиста тайны от принявшей его страны?

Даже когда при покупке сим-карты для сотового телефона продавец в салоне связи, скопировав и переправив куда-то копии всех моих документов, минут через пятнадцать, получив от кого-то звонок, радостно сказал мне: «Поздравляю! Вам разрешили купить сотовый», я не удивлялся. Контроль - это против терроризма… Правда, в Москве в то время симку покупали даже в салонах без паспорта. Но в Штатах свои правила, и бесполезно возмущаться, что у них не так, как у нас.

Но вот с письмами «от меня» был явный перебор. Тем более, что все потом благополучно раскрывалось. Кого запугивали «хакеры» - своих же американцев или меня? Про американцев не знаю, тем более что от меня никто из них так и не отвернулся, а журналист российский, которого сами в страну пустили, чем помешал?

И совершенно наивный вопрос. Свою почту на «Яндексе» я завел в 2002 году, приехав в Нью-Йорк. До этого у меня, как у всех сотрудников «КП» была корпоративная почта. Свой адрес на том же «Яндексе» я не поменял до сих пор - зачем родным, друзьям и знакомым ненужные хлопоты с переводом на новый адрес? Так что, «Яндекс» американцы взломали еще в начале 2000-х? И им до сих пор ничего так и не было?

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Список ограничений отправили на утверждение министрам (подробности).