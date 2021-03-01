Бывшая солистка Little Big Анна Каст неделю умирала в муках

Известие о смерти бывшей солистки Little Big Анны Кастельянос стало настоящим шоком не только для всех поклонников рейв-группы, но и для знакомых 39-летней певицы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известие о смерти бывшей солистки Little Big Анны Кастельянос стало настоящим шоком не только для всех поклонников рейв-группы, но и для знакомых 39-летней певицы. Когда-то она была "визитной карточкой" коллектива. Артистку нашли мертвой на полу в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петеребруге. Бездыханное тело звезды обнаружила помощница, которая помогала тяжело больной артистке.

У Анны Кастельянос была третья группа инвалидности. Всю последнюю неделю до смерти женщина жаловалась на дикие боли в спине. Измученная недугом вокалистка не могла встать с кровати.

Кастельянос вызвала к себе помощницу, так как ей были необходимы лекарства, за которыми сходить сама экс-участница Little Big не могла. Болезнь у Анны развивалась скоротечно. От первого обращения из-за боли в спине до смерти прошло чуть больше недели.

Последний год жизни экс-солистки Little Big был непростым. За месяц до смерти она писала знакомой и молила о помощи. "Жаловалась, что осталась без средств к существованию. Я отправила ей денег. Она сказала, что серьезно болеет и плохо себя чувствует. Не говорила о диагнозе", - цитирует приятельницу сайт mk.ru.

Анна постоянно злоупотребляла алкоголем. "Она очень тосковала по маме, которая умерла лет пять назад. Эта тема у нас была общей - у меня тоже мама умерла. Вот после ее смерти она и начала злоупотреблять. А еще у нее не было никакого женского счастья. Все, что показывали в передачах, якобы ее возлюбленные, - это все актеры. Ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма", - цитирует подругу певицы сайт spb.kp.ru.

После вскрытия стало известно, что экс-солистка скончалась от кардиомиопатии.

Исполнительница жила на одну пенсию. Ее тату-салон не приносил дохода. "В связи с коронавирусом у меня почти нет клиентов. А с музыкальной карьерой не сложилось, поскольку, выступая в составе «Little Big», я одновременно работала воспитателем в школе. Родители некоторых учеников не очень хорошо относились к нашим смелым выступлениям. Смущало, что дети все это смотрели, говорили, мол, какой пример мы им подаем. Я поняла, что главное - вовремя уйти, что и сделала", - делилась артистка в одном из интервью.

О своем уходе из коллектива, в котором проработала три года, она не жалела. "Изначально я пошла в группу, дабы доказать таким, как я, «маленьким людям», чтобы они не стеснялись себя. А обычным людям показать, что мы существуем и мы абсолютно нормальные, не прячемся в четырех стенах. У группы было много гастролей, мне же было тяжело ездить по всей Европе. Да и стилистика группы поменялась", - говорила Анна.

Отметим, Анна Кастельянос ушла из Little Big в 2016 году, хотя коллектив в то время начал стремительно набирать свою популярность. Она открыла свой тату-салон, также снималась в кино и играла в театре, вела мероприятия.

Фронтмен группы Илья Прусикин в своих соцсетях выразил соболезнования в связи со смертью бывшей коллеги. "Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!", - написал певец.

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