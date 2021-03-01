Актриса Изольда Извицкая после смерти неделю пролежала в пустой холодной квартире

Актриса Изольда Извицкая. Фото: Youtube

Поначалу у Изольды Извицкой все в жизни складывалось чудесно. Она родилась красавицей (и вдобавок получила красивое имя - по одной из поэтических, но не очень правдоподобных версий, когда новорожденную девочку увидела соседка, заявила: «Она словно изо льда!») С первого раза поступила во ВГИК при конкурсе в 800 человек на 16 мест (ночью после выпускного уехала из родного города Дзержинска в Москву подавать документы, ничего не сказав родителям - но те в итоге не протестовали). В 24 года прославилась не только на весь СССР, но и на весь мир, сыграв Марютку в драме «Сорок первый»…

Но вскоре сказка кончилась. И Изольда Извицкая не дожила даже до сорока. 1 марта 1972 года ее нашли в квартире мертвой. Эта дата и считается днем ее смерти - хотя, скорее всего, к моменту обнаружения тела оно пролежало на полу уже несколько дней.

Изольда Извицкая в 1964 году. Фото ТАСС

«БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ СТРЯПНЯ» НА КАННСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

Кинематографисты сразу обратили на Изольду внимание. Ее первые фильмы - «Богатырь» идет в Марто», «Тревожная молодость», «Первый эшелон», «Доброе утро» - ныне подзабыты, но в середине 50-х пользовались успехом.

О самой Изольде ее однокурсница Надежда Румянцева в 1994 году вспоминала:

- Она была до того прямодушна, до того открыта, что ее можно было спровоцировать на любой шаг. Она принимала все прямо и просто. С ней не надо было хитрить. Лучше уж было говорить прямо: вот это черное, а это белое. С ней нельзя было посплетничать. С одной стороны, она была откровенна, а с другой - вещь в себе. Одну часть себя она отдавала нам, своим товарищам, а другая часть была очень закрыта.

Про то, что Изольда была скрытным человеком, «вся в себе», говорили и другие ее коллеги - например, Нина Дорошина. Однако личная жизнь у нее сложилась быстро: в 22 года она вышла замуж за актера Эдуарда Бредуна, с которым снималась в «Первом эшелоне». И тут же на Извицкую обратил внимание режиссер-дебютант Григорий Чухрай. Он экранизировал повесть Бориса Лавренева «Сорок первый» о неожиданной и трагической любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка, верной идеалам революции. Говорят, сначала на главные роли планировали взять Юрия Яковлева и Екатерину Савинову. Но обе эти кандидатуры отпали, и тогда на роль поручика взяли Олега Стриженова, а в партнерши ему определили Изольду.

Изольда Извицкая в фильме "Сорок первый". Фото: kino-teatr.ru

Поначалу худсовет был против ее кандидатуры. По воспоминаниям Чухрая, говорили: «Она слишком мягка, не сыграет эту роль, здесь должна быть такая резкая революционерка». Но «за» оказался директор «Мосфильма» Иван Пырьев, и вместе с Чухраем им удалось отстоять Извицкую.

Поначалу она оправдывала все опасения: не могла научиться правильно держать винтовку и широко шагать, как подобало героине. В результате второй режиссер со словами «Может быть, девушка скучает» надоумил Чухрая пригласить на площадку ее молодого мужа. Эдуарда Бредуна взяли на эпизодическую роль какого-то казака, хотя основная его функция была повышать жене настроение. И у той действительно работа заладилась.

Сперва у «Сорок первого» начались проблемы - соавтор сценария, испугавшись увиденного материала, написал Пырьеву записку: «Под этой грязной белогвардейской стряпней я не поставлю своего честного имени!» Однако фильм приняли, и более того - неожиданно отправили в конкурс Каннского фестиваля, где он соревновался с «Седьмой печатью» Бергмана и «Ночами Кабирии» Феллини. И не потерялся на их фоне: жюри под председательством Андре Моруа и Жана Кокто выписало картине специальный приз.

Извицкой повезло еще и в том, что после «Сорок первого» она смогла объездить весь мир. Татьяна Самойлова (ее «Летят журавли» прогремели в Каннах через год) вспоминала, что к ним с Извицкой благоволила Екатерина Фурцева, благодаря чему они в составе делегаций то и дело отправлялись в заграничные поездки. Три месяца она провела в Италии. Побывала в Бразилии, Аргентине, Бельгии, Австрии, это не говоря уж о соцстранах… В СССР у нее появлялись именитые поклонники - например, актер Марк Бернес или журналист, зять Хрущева Алексей Аджубей.

Однако успех не повторился. Она снималась довольно активно - у нее выходило два-три фильма в год - но в Канны эти картины уже не ездили за отсутствием у них выдающихся художественных достоинств. Некоторые («К Черному морю», «Неповторимая весна», «Цепная реакция») сейчас иногда показывают по телевизору. Другие (типа антирелигиозной драмы «Армагеддон») забыты насмерть.

Кадр из картины "К Чёрному морю" (1957 г.) Фото: kino-teatr.ru

«КАК Я МОГУ ЕГО БРОСИТЬ - ОН БЕЗ МЕНЯ ПОГИБНЕТ!»

А между тем Эдуард Бредун часто прикладывался к бутылке, и Изольда Извицкая от него не отставала. До сих пор некоторые обвиняют его в том, что он ее споил: будто бы ревновал к тому, что она - всемирно известная актриса, а он огромной славы не добился. Вспоминают, как он ее избивал. Людмила Касаткина говорила: «Я однажды ей сказала: «Наплюй ты на него, на Бредуна своего! Ты — красавица, такая одаренная. Да посмотри на себя!» И в ответ услышала: «Да ты что, как я могу его бросить, ведь он без меня погибнет!» А он лупил ее. Она иногда приходила на съемки с такими синяками на лице, что снимать ее было невозможно. А если съемки отменяются по причине актрисы, ей этот съемочный день не выплачивался. И я ее спасала. Сразу говорила режиссеру (Сергею Колосову. - Ред.): «Сережа, Изольдочка сегодня не в форме. Давай я скажу, что у меня сердечко колет». Вызывали врача…» Подруга Извицкой Лидия Степанова спрашивала: «Как ты могла связать свою жизнь с человеком, который ниже тебя по уровню развития, по всему?» А она в ответ: «Лида, а кому я такая нужна?»

Эдуард Бредун в картине "Любовью надо дорожить" (1959 г.) Фото: kino-teatr.ru

Другие, наоборот, говорят, что Бредун был «добрейшей души человек», пытался лечить жену и устраивать в больницы, когда понял, что ее увлечение алкоголем заходит слишком далеко. Часто цитируют их диалог, который кто-то подслушал: «Мне плохо, Эдик… Я больше не могу пить эту гадость». — «А ты опохмелись, легче будет!»

Детей у них не было. Наталья Тендора, автор биографии Извицкой, намекает на «тяжкое наследственное психическое заболевание», от которого страдали и мать Изольды, и ее брат, и она сама. Возможно, она не хотела ребенка, потому что боялась, что болезнь передастся ему?

С работой в кино (театр Извицкая не любила) в этих условиях все стало совсем скверно. Хорошие роли от нее уходили. Последний фильм с ее участием, «Каждый вечер в одиннадцать», вышел в 1969-м, она играла там не главную роль, и ее взяли туда, в сущности, чтобы как-то помочь. А потом она жила практически впроголодь.

Актриса Татьяна Гаврилова вспоминала, как увидела Извицкую на улице незадолго до ее смерти: она была совсем исхудавшей и при этом слегка одутловатой. Проводила ее домой, там увидела нищенскую обстановку: продавленная тахта, пустой холодильник, в шкафу - только несколько халатиков. Извицкая объяснила это тем, что ее недавно обокрали. (Муж от нее незадолго до этого ушел).

Татьяна Гаврилова в фильме "Дайте жалобную книгу".

Она предложила Гавриловой выпить водки, на закуску дала сухариков. От выпитой рюмочки сразу потеряла координацию. Гаврилова помогла ей добраться до тахты, дождалась, когда она придет в себя и только после этого ушла. А потом регулярно навещала, приносила еду…

Но в феврале 1971-го заболела сама и несколько дней пропустила. Телефон Извицкой перестал отвечать. Гаврилова с улицы видела открытую форточку в ее квартире (на улице стояли страшные морозы). В программе Леонида Филатова «Чтобы помнили», вышедшей в середине 90-х, она говорила, что точно знает, когда Извицкой не стало - 23 февраля. Гаврилова обращалась в милицию, но там говорили: «Да наверное, она уехала куда-то, что вы так беспокоитесь?..»

В конце концов квартиру открыли, уже в начале марта - с помощью Бредуна и слесаря из ЖЭКа (у Бредуна был ключ, но дверь была заперта изнутри). Как вспоминала Гаврилова, «Изольда Васильевна лежала на полу как-то боком в стеганом французском халатике, головой — на кухне, худеньким телом — в комнате. Увидев все это, Бредун громко сказал: «Уже набралась, вставай!» Но Извицкая не поднималась. На лице отчетливо проступали характерные пятна, и слесарь проворчал: «Ты что, не видишь, она же мертвая!» Видимо, актриса шла на кухню, но, потеряв сознание, упала и умерла. Судя по всему, пролежала так больше недели. Еды в доме не было никакой, лишь кусочек хлеба, наколотый на вилку, лежал в металлической селедочнице. Я слышала, как следователь, приехавший на место происшествия вместе с врачом, сказал: «Она хорошо поддала». Однако по настойчивой просьбе Бредуна смерть Извицкой объяснили «отравлением организма неизвестными ядами, слабостью сердечно-сосудистой системы».

Подруги Извицкой, Лидия Степанова и Татьяна Конюхова, сначала решили, что ее убил Эдуард Бредун. Думали «посадить его». Но потом прочли судебно-медицинскую экспертизу и поняли, что речь не идет об убийстве - там говорилось, например, о тяжелой болезни почек… Версия самоубийства тоже была исключена, хотя слухи такие одно время по Москве курсировали.

Такие истории в актерской среде не уникальны. Та же Татьяна Гаврилова закончила жизнь печально - в психиатрической больнице, куда попала на фоне хронического алкоголизма (в той самой передаче «Чтобы помнили» Филатова она появилась на экране в последний раз). Но судьба Извицкой, одной из первых красавиц советского кино, даже на этом фоне выглядит очень печальной.

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