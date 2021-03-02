Уговорив молодых врачей, механизаторов и учителей переехать в деревню и в качестве бонуса выдав им деньги на строительство жилья, ярославские чиновники спустя время подали на них в суд. И теперь требуют расплатиться за чужую ошибку и вернуть почти 20 миллионов рублей. В некрасивой истории взаимоотношения государства и маленького человека разбирался спецкорр «КП».- ...Это же сколько у меня останется, если все-таки заставят возвращать? - морщит лоб врач ЛФК Ярославской Центральной районной больницы Анна Балашова. - Вместе со всеми надбавками у меня сейчас 17 тысяч выходит… Обидно: одной рукой дали деньги, другой отбирают… А ведь мы все требования выполнили.О том, что существует федеральная программа по развитию сельских территорий, по которой молодые спецы могут получить деньги на жилье в деревне, Анна узнала случайно, от пациента. Надо было всего лишь согласиться отработать 5 лет в сельской местности, собрать необходимые документы и получить помощь от государства на строительство дома. Российская глубинка давно стонет от дефицита кадров: не хватает врачей, учителей, ветеринаров, агрономов, трактористов, и выдача этих денег - хороший способ хоть частично решить проблему.К тому времени Анна уже трудилась в больнице, и, чтобы каждый день не гонять на работу из Ярославля и обратно, вместе с мужем начала строить дом в Ярославском районе. Как простые люди — потихонечку, по мере появления денег. И кто знает, насколько все это затянулось бы, если бы не программа.- Заключили трехсторонний договор, собрали документы и прыгали от радости, когда в марте 2017-го позвонили: одобрено 1,164 миллиона, ищите жилье до конца года! - вспоминает Анна. - Шикарный подарок от государства! Тут же достроились и въехали. Про меня даже в местной газете напечатали: молодой специалист воспользовался программой и переехал работать в деревню, получив за это подъемные от государства!Истории других участников процесса примерно схожи.- Мы тоже сначала не верили, - говорит машинист фронтального погрузчика племзавода Геннадий Илларионов, показывая мне новенький дом. - Оказывается, реально за то, что работаю в сельской местности, можно денег на дом получить! И получили! 1,562 миллиона! Дом хоть и дороже обошелся, но все равно — серьезная помощь!- И нам столько же выдали, - вспоминает Юлия Лапина, чей супруг, главный энергетик племзавода, также воспользовался господдержкой. - Коллеги мужа уговорили: «Андрей, чего мотаешься-то каждый день по 20 километров туда-обратно? Денег дают, построишься прямо здесь». До этого стояли в очереди по программе «Молодая семья», но без перспектив — были тыща триста какими-то. И здесь примерно такое же ожидали, а тут!…И молодые спецы с каким-то восторгом рассказывают, что перед тем, как принять участие в программе, приготовились было к отфутболиванию и равнодушию государевых людей. Однако лицо государства оказалось очень даже человеческим — всюду привечали, помогали собрать справки, переживали, подсказывали, где взять недостающие документы и все время уведомляли о прохождении в инстанциях.Цепочка приятных удивлений на этом не заканчивалась. Сдав пакеты документов и справок, люди настроились на годы ожиданий, однако сертификаты выдавали максимум через полгода. Оперативно искали застройщиков, одалживали недостающие деньги и справляли новоселье - ну как тут не радоваться?Тихое счастье молодых врачей, учителей и спецов-сельхозников продолжалось 2,5 года…- Когда из больницы позвонили, думала, не про меня это, ошибка какая-то, - вспоминает врач Анна Балашова. - Мол, бумага какая-то из суда пришла и мы должны вернуть полученные по госпрограмме деньги обратно.Аналогичные требования о возврате средств пришли еще десятку молодых семей, воспользовавшихся программой «Устойчивое развитие сельских территорий». Причем требовал вернуть деньги тот же департамент Агропромышленного комплекса (АПК) области, который ранее одобрил их заявки. Ну как же так-то? - возмутились спецы. И оторопели, услышав ответы…Исполнение программы в 2019 году проверяла контрольно-счетная палата региона. Она-то и обнаружила: все эти люди переехали в Ярославский район из самого Ярославля. А это, оказывается, запрещено законом. Переезжать-то в деревню можно, но «за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего района области». Мол, эта норма закреплена и в федеральном законодательстве. И вот ведь заковыка какая — тот самый административный центр Ярославского района, куда отправились работать все эти люди, находится в самом Ярославле. А значит, ошиблись чиновники, не по закону им деньги выдали…- До апреля 2015 года этой строчки в программе не было, - объясняет адвокат Екатерина Сентищева. - И было неважно, где человек проживал - если ты был специалистом, переезжающим работать в деревню, то имел такое право. Когда же внесли эти изменения, произошел казус. У нас все спецы учатся в центральных городах субъектов РФ. Взять нашу область: они и в пединституте, и в медакадемии, и в сельхозакадемии. Скорее всего, они прописаны в Ярославле. И если задумают переехать в Ярославский район, который также нуждается в специалистах, тут же теряют право на субсидии. Из Владивостока, например, в наш Ярославский район можно, а из Ярославля туда же - почему-то нет… Глупо выглядит, да?Но закон есть закон, посчитали чиновники, и департамент АПК, призывавший горожан поднимать село, выдававший деньги и радостно отчитывавшийся за выполнение программы, подал на них в суд. Дальнейшее и вовсе напоминает хронику абсурда с судебными тяжбами, рассказывая о которых у участников процесса округляются глаза. В которых ясно читается обида от несправедливости.- Это что за подарки такие? - возмущаются люди, которые оказались виноваты лишь в том, что в свое время пропиской не вышли. - Мы же все пункты контракта выполнили, за все отчитались, действительно работаем в деревне. Наши бумаги перепроверяли сначала в районе, потом в области несколько раз. Получается, ошиблись они, а виноваты мы?И новые селяне со вздохом цитируют первые доводы тех же самых чиновников, что выдавали им деньги. В попытках исправить собственные же просчеты, те мало чем отличались от ушлых банковских клерков: надо было внимательно читать, что там в договоре написано, раз подписали, значит, знали, на что шли!- По их логике, каждый из нас должен был быть юристом, сличить договор с программой, а потом вскинуть руки и воскликнуть: «Господа госслужащие, да вы же не имеете права нам эти деньги выдавать! Мы возражаем!» Так, что ли?О судах, где все они впервые побывали, и вовсе отдельный разговор.- Сидим, глазами хлопаем, а там представители райдминистрации, департамента АПК и комиссии валят друг на друга: «Это вы допустили ошибку!», «Нет, вы не проверили», «Нет, это должны были вы сделать!». Потом перерыв и судья объявляет — виноваты участники программы… - разводят руками Илларионовы. - Они вообще нас запутали: прокуратура в какой-то момент хотела, чтобы виновной признали районную администрацию, но денег у них нет, значит, платить должны мы. Как будто у нас эти деньги есть…- А мы выиграли суды в районе и области, - достают документы Лапины. - Но департамент АПК обжаловал решение во 2-м кассационном суде Москвы, и тот отменил решения. Теперь вроде как снова должны…- Беда еще и в том, что вполне могли бы разобраться на месте и наша судебная система собиралась это сделать, - добавляет адвокат Сентищева. - В пользу людей. У суда были полномочия признать действия госорганов АПК и района незаконными, и в связи с этим взыскать деньги с бюджетов. Но Второй кассационный суд в Москве показал местным судам: нельзя защищать интересы граждан таким образом, чтобы пострадал бюджет. Вот и выходит чехарда: виноваты власти, а платить за это должны люди…А чиновники тем временем не переставали удивлять.Сюжет набирал обороты, обрастая шумихой недовольства и прорезонировав на всю округу. И властям пришлось объясняться, признав, что это они допустили ошибку, а губернатор Дмитрий Миронов пообещал во всем разобраться, дав надежду на благополучный исход дела: «Наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно. Каждый, кто принимает решение, должен отвечать за него», - заявил он в соцсетях.Однако вместо выдоха облегчения — снова раскрытые в изумлении рты: госмашина выдала очередной парадокс.- Звонят нам юристы из департамента АПК и говорят: поставлена задача помочь вам в судах, - невесело смеются молодые спецы.- Так здорово же!- Да как сказать… Это те самые юристы, которые против нас готовили иски. И теперь одной рукой они обязаны отстаивать позицию департамента, а другой — помогать нам отбиваться от сочиненных ими же претензий. Прям жалко их.- Хорошо еще, что до конца года сняли с нас исполнительный сбор и приостановили производство, поэтому с зарплаты пока не вычитают, - говорит Анна Илларионова. - Зарплата-то у мужа 30 тыщ всего, как подумаю, что мы в долгах все, а еще и эти деньги отдавать придется, аж сердце щемит. Я и после первого-то суда в больницу слегла от переживаний. Так что пока в подвешенном состоянии живем…Оказавшиеся в этой юридической ловушке люди закрывают увесистые папки своих непростых взаимоотношений с государством и снова и снова спрашивают: почему вместе того, чтобы поднимать село, как того желает страна, они вынуждены по требованию того же государства отвлекаться на всю эту нервозную переписку? Кто вписал строчку, из-за которой весь этот сыр-бор? Почему нельзя было просто убедиться, что они выполнили свою часть договора - реально трудятся на селе, - и решить проблему, не дергая их судами и бумажками с печатями, за которыми не видно человека. Как не видно и другого грандиозного побочного эффекта — ведь если этих людей все-таки обяжут вернуть деньги, это будет не только дичайшей несправедливостью, но и подорвет веру у многих других молодых спецов, желающих сменить город на деревню. И одного признания ошибки тут мало — ее нужно исправить, причем быстро и четко. Извиниться и снять, наконец, претензии к людям. Чтобы не думать потом, что происходит с имиджем местной власти, который, как ни крути, складывается не из красивых речей на отчетно-выборных конференциях, а вот из таких вот маленьких житейских историй.ОФИЦИАЛЬНОЕвгений СОРОКИН, директор департамента АПК и потребрынка Ярославской области:«Думаю, проблема решится в этом году»- В 2019 году была проведена проверка Контрольно-счетной палаты, и было выявлено несоответствие требованиям порядка выплат, которые получили 11 человек за 2016-2018 годы. Есть представление палаты: «принять меры к возврату неправомерно полученных средств», и департамент не может это проигнорировать. Мы создали рабочую группу с привлечением Общественного совета с целью оказания максимальной помощи людям. Сейчас все идет в рамках судебного разбирательства. Из этих 11 семей по двум приняты решения в пользу заявителей - они доказали, что никому не должны, вопросы по ним сняты. По двум заявителям выявлены другие нарушения: непредоставление информации, не работали в сельской местности. По остальным прорабатывается вопрос по обращению в Конституционный суд, вопросы изменения нормы может рассматривать только он. Надеюсь, что решение будет положительным. Думаю, проблема решится в этом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Куда столько нарожала?!»: Многодетную мать на Ямале выселяют на улицу с четырьмя детьмиЖенщину лишили льгот за доход на 300 рублей больше минимума. Чиновники приписали к бюджету семьи пенсию бабушки, которая с ними не живет (подробности)